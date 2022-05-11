Красавица Алсу с мужем появилась на закрытой вечеринке в Дубае

Певица Алсу более 15 лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица Алсу более 15 лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги воспитывают троих детей. Они в мире и согласии растят сыночка и двух лапочек-дочек. Звездная семья хоть и ведет публичную жизнь, однако далеко не всех пускает в свой дом. На днях Алсу с мужем появились на закрытой вечеринке в Дубае.

Алсу с мужем Яном Абрамовым отдохнула в Эмиратах и побывали на гала-ужине Big Art Festival. В семизвездочном отеле Burj Al Arab во время концерта Леонида Агутина исполнительница хита "Зимний сон" подпевала коллеге по цеху.

Вокалистка и ее супруг сидели напротив друг друга за огромным столом, который ломился от яств. Гости вечера смогли отведать карпаччо из сезонных сицилийских креветок и авторский десерт от шеф-повара с лимонным сорбетом. Элитное шампанское лучших французских брендов лилось рекой.

К слову, певица и ее муж живут душа в душу. Алсу надеется состариться с Яном на одной подушке. Звезда не скрывает своих чувств к избраннику.

"Никто не застрахован от испытаний, горечи и разочарований, в жизни случается все, - рассуждала как-то артистка. - Но надеюсь, что мы состаримся на одной подушке. Ценю мужа за многое. За то, что мы с детьми за ним как за каменной стеной, защищены, обласканы. За надежность - на него всегда можно положиться".