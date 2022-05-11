«Мне все равно, кто он»: Александр Семчев вспомнил, как разбил витрину телом пьяного режиссера Василия Сигарева

Актер Александр Семчев. Кадр из ютуб-блога «Эмпатия Манучи». Фото: YouTube

Прославившийся в рекламе в образах электрика («Е-мае! Что ж я сделал-то?») и толстяка («В компании с «Толстяком» время летит незаметно) Александр Семчев — вообще-то артист МХТ им. Чехова с вахтанговской театральной школой позади. Однако в последнее время публика мало слышит о блистательных работах артиста в театре. Все чаще Семчев попадает в скандалы — то сыграл в одном телешоу, будто отбил невестку у сына, то попал в криминальную хронику за драку. В беседе с ютуб-блогом «Эмпатия Манучи» Александр пролил свет на некоторые скандалы и высказался по поводу повестки и некоторых коллег.

- Я не покидал место драки [как написано в википедии], - объяснил актер. - Это ложь. Бил ли я [режиссера Василия] Сигарева? Да. Разбивал ли витрину [магазина драгоценностей]? Да. Его телом. Мы поехали в полицию, оформили, за все заплатил. Это было на гастролях Табакерки. Не помню где. Мы сидели за столом. И тут ко мне подходит девочка-реквизитор и говорит: «Простите, тут рядом со мной человек [Сигарев] и предлагает некрасивые вещи. Я не знаю, куда деваться. Беру человека и вывожу из зала, где мы находились. Выталкивая его, задел витрину с какими-то побрякушками.

Режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова в 2016 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После инцидента, как рассказал Семчев, вместе с представителями фирмы магазина он отправился в отдел полиции, где написал объяснительную, заполнил протокол. После чего по суду ему выставили счет в восемьдесят тысяч рублей, которые Александр оплатил.

- Знал ли я, что это был известный режиссер? Да мне все равно, - честно сказал актер. - Мы не были знакомы. Девочка была реквизитором нашего театра. Пожаловалась, что человек в поддатии сидит и «буробит» рядом с ней.

Актер Александр Семчев. Кадр из ютуб-блога «Эмпатия Манучи». Фото: YouTube

Кроме того, Семчева спросили по поводу коллег, отъехавших из страны. Например, на счет живущей в Париже Ренате Литвиновой, с которой Александр давно работал в МХТ им. Чехова.

- Где она живет, это ее личное дело, - констатировал артист. - Но незаменимых нет. Существует отношение к делу, коль скоро ты служишь в театре. Можно гнуть пальцы, но, на мой взгляд, надо пытаться соответствовать каким-то вещам, вплоть до понятия совести. Что касается Чулпан Хаматовой и других, кому стыдно быть русскими, по-моему, это большая глупость. Не знаю, что движет этими людьми — счета, недвижимость, другие вещи. Бог им судья, уехали и уехали. Но когда-то придется и вернуться. Незаменимых нет. Полно талантливых людей в России — талантливых и невыращенных.