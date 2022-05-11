В чем секрет украинской армии

Трудно представить, но Киев смог склеить комбинацию сильнейшего в мире русского солдата, фанатичного фашистского офицера, и все это — под внешним управлением американских генералов с тактикой террористов Фото: REUTERS

Украинская армия оказалась намного сильнее, нежели это предполагалось, глядя из России, и намного сильнее, чем это виделось западными аналитиками. В 2014 году 87% украинской армии, дислоцированной в Крыму, перешло на сторону России, остальные 13%, по сути, заняли нейтральную позицию и отказались воевать с армией России.

В 2022 году на сторону России не перешло ни одного подразделения украинской армии, и ни одно подразделение не отказалось воевать. Более того, Вооруженные силы Украины ведут настолько ожесточенные бои, что вынудили россиян кардинально сменить военную стратегию. Так в чем же сила армии Украины?

Украинская армия – это удивительная и очень сильная комбинация русского солдата, фашистского офицера и американского генерала, по многим параметрам это действительно армия XXI века, причем в значительно большей степени, чем большинство других армий мира.

Рядовой состав – это русские люди; язык украинской армии – русский. Русский солдат на протяжении столетий считается одним из сильнейших в мире. Это солдат, готовый рисковать своей жизнью, отдать ее ради выполнения приказов командира и присяги.

Но основа армии – это, прежде всего, офицерский корпус, за восемь лет центр внешнего управления смог провести глубокую нацификацию офицерского корпуса. Так, брали молодых ребят из неонацистских организаций, прогоняли через военные училища, отправляли в армию и давали им карьерный рост. Таким образом, офицерский корпус украинской армии является очень идеологизированным, мотивированным, готовым умирать и убивать других. Эта комбинация русского солдата и фашистского офицера успешно управляется американскими генералами. Причем имеются в виду не только советники из Пентагона, речь идет и об украинских генералах, подготовленных за эти годы американцами. Они лояльны США и Британии, и большинство из них имеют и американские, британские паспорта, а также отдельные зарплаты, которые они получают там.

Кроме этого, украинская армия – это и большой опыт военных действий. Ведь ВСУ ведут войну практически восемь лет подряд. Армия Украины получает мощную поддержку радиоэлектронной разведки сильнейших военных держав – США и Британии. Все ресурсы сегодня направлены на обслуживание интересов Украины.

Украинская армия имеет еще и новейшую непобедимую тактику – это тактика использования мирных жителей в качестве живого щита. Она используется в невиданных масштабах. Например, в Мариуполе именно этот прием принес украинской армии такой серьезный успех – более месяца ВСУ блокировали этот город.

Армия России рассматривает спецоперацию как освободительную. Поэтому не может применять массированные бомбовые и ракетные удары в таких условиях. Да, украинская тактика – это тактика террористов, но, увы, она очень успешная.

Кроме того, в рядах ВСУ существует часть высочайшим образом мотивированных подразделений, прежде всего сформированных на базе неонацистских групп, в числе таковых – полк «Азов».

Таким образом, на стороне украинской армии – сильнейшая пропаганда и идеология: дескать, за нашей спиной стоят самые сильные и прогрессивные нации планеты, нам противостоят недочеловеки, орки и ватники. Поэтому любые преступления, которые будут совершены ВСУ против русских, заранее «оправданы».

Однако у украинской армии есть две слабости. Первая – это не армия народа Украина, это, по сути, оккупационная армия внешнего центра управления, которая использует мирных жителей в качестве заложников. Но сейчас этот недостаток не работает, потому как население Украины в данный момент не способно выразить свою политическую волю, находясь под давлением террора и пропаганды.

Второй недостаток – украинская армия значительно уступает армии России в военно-технической области.

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