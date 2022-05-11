Правительство собирается ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч

В России начали разработку ГОСТа для «средств индивидуальной мобильности» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не забуду, как пару лет назад учитель дочери по флейте пришел на урок с разбитым лицом. Гнал на электросамокате и, не успев затормозить, врезался в автомобиль. И таких случаев пруд пруди: по данным МВД, в прошлом году количество аварий с участием электросамокатов и других «средств индивидуальной мобильности» выросло на 67,5%. Всего 672 случая. В них погибли 20 человек и еще 704 получили ранения. А сколько разбитых носов и сломанных рук не попадает в статистику, даже представить страшно.

В одной только столице сегодня более 25 тысяч электросамокатов, и их число постоянно растет. Беда в том, что нет такого закона, который запрещал бы владельцам самокатов носиться на любых скоростях.

Хотя в Москве прошлым летом после нескольких трагических случаев власти ограничили скорость электросамокатов до 25 км в час. Но хотя по документам «скоростной лимит» установили для всех самокатов столицы, на деле это коснулись лишь техники, которая принадлежит прокатным конторам. Потому что их самокаты управляются централизованно и их скорость можно ограничить нажатием кнопки. А частные самокаты как носились сломя голову, так и продолжают этим заниматься (и носиться, и ломать головы).

Именно поэтому в России начали разрабатывать ГОСТ для электросамокатов и моноколес. Его готовят Минпромторг, НАМИ (автомобильный иниститут) и Дептранс Москвы. Они предлагают ограничить предельную скорость самокатов до 25 км в час, а в парках - до 6 км.

И это реально. Но только в одном случае - если самокат будет «запрограммирован» на такую скорость еще на заводе.

- Скорость ограничить не сложно - производитель сделает это за счет специальной прошивки, - подтверждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Мы давно предлагали ввести обязательную сертификацию электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Без нее невозможно установить, с какой скоростью они могут ездить и двигатель какой мощности имеют. Есть ГОСТ будет введен, органы сертификации смогут заранее запрашивать на ввозимый товар требования по ограничению скорости.

Иными словами, производители самокатов должны будут не только ограничивать их скорость, но и снабжать каждое «транспортное средство» подтверждающими документами. И только в этом случае его можно будет ввозить в Россию.