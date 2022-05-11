Беглец Максим Галкин внезапно залег на дно после грандиозного скандала

Максим Галкин последнее время редко выходит на связь с поклонниками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Максим Галкин последнее время редко выходит на связь с поклонниками. После бегства в Израиль шоумен старается не реагировать на скандальные заявления в свой адрес. Пятый муж Аллы Пугачевой вовсю готовится к гастролям на чужбине. В России у него работы нет, рекламные контракты с ним разорвали, а семью кормить надо. Одна только вилла в Кесарии обходится, по слухам, в один миллион рублей в месяц. Меж тем на Родине у звездных супругов остался огромный замок в деревне Грязь, содержание которого влетает в копеечку.

Максим Галкин последний раз появлялся на публике в первых числах мая. В День Победы он не оставил никаких сообщений, хотя раньше всегда 9 мая общался с народом.

Меж тем в последнее время ходят слухи, якобы шоумен и его жена Алла Пугачева намерены продать свой знаменитый замок площадью в 3000 квадратных метров в деревне Грязь. В семейное гнездо они вложили не только душу, но и около миллиарда рублей.

Вот только, по словам риэлторов, звездам вряд ли удастся вернуть эти деньги. "Продать подобный дом дороже 250 миллионов рублей невозможно. Безусловно, вложена в дом сумма в несколько раз крупнее, но на стоимость жилья влияет его расположение. Это не загородный поселок премиум-класса с охраной и инфраструктурой, а постройка, стоящая буквально посреди поля, еще и неподалеку от простой деревни", - цитирует специалистов "СтарХит".

Потенциальным хозяевам особняка придется содержать невероятное количество персонала для поддержания в порядке самого замка, всевозможных помещений, объектов на огромной территории и шикарного сада. Много лет назад архитекторы исполнили детскую мечту Галкина, сделав жилье в классическом стиле с необычным интерьером.

Самая высокая точка поместья достигает высоту шестого этажа. Гостиная, кабинеты, детские, кухня, множество спальных комнат, подземная парковка, бассейн в китайском стиле и даже лифт - от такого обилия роскоши перехватывает дыхание. В оформлении интерьера использованы исключительно натуральные материалы.

К слову, сами Максим и Алла Борисовна пока предпочитают не говорить о дальнейшей судье своего дома.