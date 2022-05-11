Григорий Лепс приехал петь в Донбасс: «Проведаем раненых бойцов и раненых детей. Подарим пластинки, раздадим денег!»

Григорий Лепс. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Григорий Лепс – один из самых востребованных артистов в стране. Звездный музыкант одинаково любим и простым народом – залы на концертах всегда полные, и богатыми людьми – часто зовут на коммерческие выступления. Но Лепс не жадный – все знают, что Григорий Викторович, как только стал большим артистом, так и стал раздавать деньги: больным детям и другим нуждающимся. 11 мая 2022 года Лепс приехал в Донбасс на автобусе организатора концерта, которым выступило "Русское радио".

Видео с российским артистом Григорием Лепсом на Донбассе опубликовано 11 мая у него в телеграме. Команду артиста встретили и на автобусе везут к месту назначения. За рулем машины военнослужащий, он снимает на свой смартфон сначала себя, потом артиста и говорит: «Люблю Лепса, особенно когда он в машине у меня поет!» В автомобиле на полную громкость играют песни Владимира Высоцкого – Григорий Лепс эмоционально подпевает. На заднем сиденье – артисты его музыкального коллектива. В какой-то момент Григорий Викторович убавляет громкость музыки и говорит: «Мы приехали поддержать ребят – попеть. Надеюсь, что мы их немного отвлечем от этих тяжелых будней. Зайдем в госпиталя, проведаем ребят, проведаем раненых детей, раненых бойцов – пожелаем им счастья, подарим пластинок, раздадим денег».

Певец с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Лепс известен своей благотворительностью. Помню, как лет десять назад в Останкино рассказывали, как мама больного ребенка случайно в телецентре оказалась с Григорием Лепсом в одном лифте и успела рассказать историю своей семьи – музыкант достал из кармана пару солидных пачек валюты и отдал на операцию. Помощь Лепса больным детям и другим нуждающимся оказывается на регулярной основе. После начала спецоперации Григорий Викторович уже посетил несколько госпиталей, где лечат раненых военнослужащих – недавно расписался на гитаре ребят в военном клиническом госпитале.

Не забывает Лепс про традиционные концерты для поклонников: у автора и исполнителя идет тур по стране, а 15 июля в девять вечера он соберет «Лужники» с юбилейным концертом – чтобы встретить свой 60-й день рождения 16 июля на сцене.