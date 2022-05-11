«Свой среди чужих»: Счастливого Филиппа Киркорова на «Евровидении» отчитали за празднование триумфа Украины

Известный артист получил спецпропуск на шоу и не смог отказаться Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

10 мая в Турине прошел первый полуфинал «Евровидения-2022». В этом году песенный конкурс проходит без участия России, которую отменяют по всем фронтам — от экономического и политического до культурного и спортивного.

Все бы ничего, российская публика даже с облегчением восприняла эту новость. Тем более, что политическая ангажированность шоу перестала быть секретом. Даже букмекеры в этом году просчитывают победу Украины с большой долей вероятности.

И оказываются правы — в первом полуфинале украинская группа Kalush Orchestra легко вышла в финал, спев песню Stefania.

В этой связи огорчил россиян только Филипп Киркоров — популярный российский певец и король эстрады, как некоторые считают, отправился в Турин, где счастливо радовался триумфу Украины. Артист не постеснялся похвастаться тем, что раздобыл спецпропуск на шоу в качестве «независимого гостя», и посетил конкурс, с которого Россию вопреки регламенту и заявленной аполитичности вышвырнули.

— Строить планы в современном мире смешно, — объяснил поступок Киркоров. — Поэтому психанул. И как чихнул!.. что оказался на главном музыкальном празднике. Люблю такие спонтанные смены. Смены во внешности. Смены логистические.

Аудитория не совсем поняла такого шага и, конечно, подписчики начали высказываться под постом Киркорова:

- Филипп, зачем вам это?! Я думала вы — гурман, а вы — всеядный.

- Филипп, остановитесь.

- Кому это интересно?

- Свой среди чужих, туда тебе и дорога.

- Нафига ехать туда, откуда послали?

Эти и другие комментарии музыкант оставил без ответа. Зато счастливо улыбался на фотографиях и аплодировал триумфу Украины, которая в этом году, судя по всему, и станет победительницей «Евровидения».