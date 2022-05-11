Пекинская «капуста»: Почему упал импорт китайских товаров в Россию

Рекорды в нашей торговле с Китаем — дело привычное. Фото: Shutterstock

А ведь как оптимистично звучит: торговый оборот с Китаем поставил очередной рекорд! По итогам января-апреля он вырос почти на 26% (по сравнению с тем же периодом прошлого года) и составил $51 млрд, сообщает Главное таможенное управление КНР. А самый серьезный рост показал в апреле импорт наших энергоносителей — плюс 57% по сравнению с апрелем 2021-го. Правда, дело тут не столько в увеличении объемов, сколько в росте мировых цен.

Рекорды в нашей торговле с Китаем — дело привычное. Например, по итогам прошлого года увеличение товарооборота составило почти 36% и достигло опять же рекордных $147 млрд. «Значит, есть у нас друзья на востоке в противовес западу с его санкциями!» - возрадуются оптимисты.

Но если приглядеться повнимательнее, есть в данных статистики и тревожный знак. В апреле импорт китайской продукции в Россию упал на 7,7% по сравнению с апрелем 2021 г. В марте тоже было падение. Как раз тогда, когда западные страны, обгоняя друг друга, принимали антироссийские санкции.

Впору задаться вопросом: «И ты, Пекин, с ними?»

- Это запад так пытается представить, что, якобы, Китай действует с оглядкой на них и боится обвинений в сотрудничестве с Россией. А на самом деле сегодняшний Китай никого не боится, - уверенно заявил kp.ru руководитель центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего востока РАН Андрей Островский. - У падения объемов в марте-апреле есть объективные причины. Импорт уменьшился, главным образом, за счет сокращения поставок смартфонов. Китай в год производит их порядка 1,5 млрд штук. А население у нас - 144 млн человек. Все, кто хотели купить китайские смартфоны, давно это сделали.

Еще одна позиция, по которой резки снизились поставки — это электромобили.

- У нас нет для них станций для подзарядки, точек утилизации аккумуляторов, сети техобслуживания, - перечисляет эксперт.

Но главное - общий объем торговли растет.

- Сейчас прогноз на итог года - 160-170 млрд долларов, это больше, чем было когда-либо, - говорит Островский. - И будет еще расти — мы стремились довести товарооборот до 200 млрд. Китай по-прежнему будет закупать у нас энергоресурсы, а мы у него — электрооборудование и потребительские товары.

Сейчас главная задача, отметил китаевед, перейти на торговлю в рублях и юанях. Для этого сложилась благоприятная ситуация.

- Рубли и юани укрепляются и становятся предпочтительнее американской валюты, - сказал Островский. - Но если в торговле знергоресурсами вновь перейдем на доллар, рубль ослабнет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Внешнеторговый оборот России, $ млрд

Китай 140,7

Германия 57

Нидерланды 46,4

Белоруссия 38,4

США 34,4

Всего 785

По данным Росстата за 2021 год.

Топ-7 товаров, которые Россия продает в Китай...

Статья экспорта $ млрд

Минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки 46

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 5,2

Металлы и изделия из них 3,9

Руды, шлак и зола 3,6

Ядерные реакторы, котлы и их части 1,9

Мясо-молочная продукция, овощи, злаки и т. д. 2,4

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 1

…и покупает в КНР

Статья импорта $ млрд

Ядерные реакторы, котлы и их части 18,4

Электрические машины и оборудование, теле-, аудио- и видеоаппаратура 19,2

Обувь и одежда 4,6

Наземный транспорт, кроме железнодорожного и трамвайного 4

Черные металлы и изделия из них 3

Пластмассы и изделия из них 2,9

Органические химические соединения 2,3

По данным Федеральной таможенной службы за 2021 год.