Пекинская «капуста»: Почему упал импорт китайских товаров в Россию

Рекорды в нашей торговле с Китаем — дело привычное.
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А ведь как оптимистично звучит: торговый оборот с Китаем поставил очередной рекорд! По итогам января-апреля он вырос почти на 26% (по сравнению с тем же периодом прошлого года) и составил $51 млрд, сообщает Главное таможенное управление КНР. А самый серьезный рост показал в апреле импорт наших энергоносителей — плюс 57% по сравнению с апрелем 2021-го. Правда, дело тут не столько в увеличении объемов, сколько в росте мировых цен.
Рекорды в нашей торговле с Китаем — дело привычное. Например, по итогам прошлого года увеличение товарооборота составило почти 36% и достигло опять же рекордных $147 млрд. «Значит, есть у нас друзья на востоке в противовес западу с его санкциями!» - возрадуются оптимисты.
Но если приглядеться повнимательнее, есть в данных статистики и тревожный знак. В апреле импорт китайской продукции в Россию упал на 7,7% по сравнению с апрелем 2021 г. В марте тоже было падение. Как раз тогда, когда западные страны, обгоняя друг друга, принимали антироссийские санкции.
Впору задаться вопросом: «И ты, Пекин, с ними?»
- Это запад так пытается представить, что, якобы, Китай действует с оглядкой на них и боится обвинений в сотрудничестве с Россией. А на самом деле сегодняшний Китай никого не боится, - уверенно заявил kp.ru руководитель центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего востока РАН Андрей Островский. - У падения объемов в марте-апреле есть объективные причины. Импорт уменьшился, главным образом, за счет сокращения поставок смартфонов. Китай в год производит их порядка 1,5 млрд штук. А население у нас - 144 млн человек. Все, кто хотели купить китайские смартфоны, давно это сделали.
Еще одна позиция, по которой резки снизились поставки — это электромобили.
- У нас нет для них станций для подзарядки, точек утилизации аккумуляторов, сети техобслуживания, - перечисляет эксперт.
Но главное - общий объем торговли растет.
- Сейчас прогноз на итог года - 160-170 млрд долларов, это больше, чем было когда-либо, - говорит Островский. - И будет еще расти — мы стремились довести товарооборот до 200 млрд. Китай по-прежнему будет закупать у нас энергоресурсы, а мы у него — электрооборудование и потребительские товары.
Сейчас главная задача, отметил китаевед, перейти на торговлю в рублях и юанях. Для этого сложилась благоприятная ситуация.
- Рубли и юани укрепляются и становятся предпочтительнее американской валюты, - сказал Островский. - Но если в торговле знергоресурсами вновь перейдем на доллар, рубль ослабнет.
Внешнеторговый оборот России, $ млрд
Китай 140,7
Германия 57
Нидерланды 46,4
Белоруссия 38,4
США 34,4
Всего 785
По данным Росстата за 2021 год.
Топ-7 товаров, которые Россия продает в Китай...
Статья экспорта $ млрд
Минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки 46
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 5,2
Металлы и изделия из них 3,9
Руды, шлак и зола 3,6
Ядерные реакторы, котлы и их части 1,9
Мясо-молочная продукция, овощи, злаки и т. д. 2,4
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 1
…и покупает в КНР
Статья импорта $ млрд
Ядерные реакторы, котлы и их части 18,4
Электрические машины и оборудование, теле-, аудио- и видеоаппаратура 19,2
Обувь и одежда 4,6
Наземный транспорт, кроме железнодорожного и трамвайного 4
Черные металлы и изделия из них 3
Пластмассы и изделия из них 2,9
Органические химические соединения 2,3
По данным Федеральной таможенной службы за 2021 год.