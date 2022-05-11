Минобороны опубликовало новые сведения о бесчеловечных опытах США в биолабораториях на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов

Предварительный анализ экспертов Минобороны России позволяет сделать вывод, что Украина, по сути, является полигоном для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. Военному ведомству удалось раскрыть схему, в которой звучат имена известных политиков США и названия ряда иностранных фармацевтических компаний, которые участвуют в вакцинации от коронавируса.

- Необходимо отметить, что идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры демократической партии, - заявил на прошедшем брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. - Так, через органы исполнительной власти США формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета. Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена.

А дальше Кириллов перечислил фармацевтические компании, которые оказались вовлечены этими известными бизнесменами. Среди них: «Pfizer», «Moderna», MSD (Merck&Co за пределами США и Канады), а также аффилированная с американским военным ведомством компания «Gilead». Все эти компании участвуют в вакцинации граждан по всему миру.

- Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества, - отметил Кириллов.

Но вернемся к Украине. По мнению Минобороны России Пентантагон, используя практически неподконтрольный международному сообществу полигон для проведения опытов и высокотехнологические мощности транснациональных компаний, в значительной степени расширило свой исследовательский потенциал не только в области создания биологического оружия, но и получения сведений об антибиотико-резистентности и наличия у населения конкретных регионов антител к тем или иным заболеваниям.

Это не случайно: военных США интересуют опасные заболевания, которые встречались на Украине. Только вирусам и бактериям придают способности противостоять доступным и известным лекарствам.

В ходе специальной военной операции российских войск Минобороны России удалось получить дополнительную информацию о биоинцидентах на Украине.

- Так, были изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью для заражения населения Славяносербского района ЛНР. Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все «тянуть в рот» и брать продукты питания немытыми руками, - сообщил шокирующие факты геноцида представитель Минобороны.

По данным военного ведомства «результаты бактериологических исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда». Это значит, что выявленные бактерии туберкулеза оказались устойчивы к имеющимся лекарственным препаратам.

Кириллов привел заключение Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции: «Заражение купюр осуществлено, вероятнее всего, искусственным путем, так как материал содержит чрезвычайно опасные штаммы возбудителя в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса…имеются все признаки умышленного, рукотворного заражения листовок биоматериалом высокой патогенности…».

Установлено, что подобными опытами и экспериментами на Украине занимались граждане США.

- Для сокрытия принадлежности к США проводившие биологические исследования эксперты прибывали через территории третьих стран, - обратил внимание СМИ Игорь Кириллов и продемонстрировал фотографию уроженки штата Флорида Линды Опорто, которая непосредственно принимала участие в испытаниях на Украине.

- Мы продолжим изучение всего объема материалов, полученных из биолабораторий Мариуполя и проинформируем о результатах. Министерство обороны России уже располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения российских Вооруженных Сил в применении оружия массового поражения с последующим проведением расследования по «сирийскому сценарию», позволяющему сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных, - подчеркнул Кириллов.

Представитель военного ведомства также пояснил, что «высокая вероятность подобных провокаций подтверждается запросами киевской администрации на поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обеспечивающих защиту от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов».

Напомним, Минобороны сообщало о фактах поставки на Украину антидотов фосфорорганических отравляющих веществ. Туда только в этом году по запросу минздрава Украины из США было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином, а также препаратов для специальной обработки и дезинфекции. Это говорит о том, что США рассматривает возможность применения биооружия и формирования рукотворных и управляемых эпидемий на конкретных территориях.

КСТАТИ

Документы представленные на брифинге Минобороны свидетельствуют о прямой выгоде от военно-биологической деятельности Пентагона и фармацевтических компаний на территории Украины демпартии США:

- «Приоритетом для здравоохранения Украины являются социально-значимые заболевания, такие как ВИЧ-инфекция, полиомиелит, корь, гепатиты, а американских заказчиков интересует совсем другая номенклатура: холера, туляремия, чума, хантавирусы».

- «9 марта на территории Херсонской области были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. В конце апреля нашли еще 10 таких же в районе населенного пункта Каховка».

- «Вовлечение подконтрольных неправительственных и биотехнологических организаций, а также увеличение их доходов позволяет лидерам демпартии получать дополнительные финансовые поступления на избирательные кампании и скрывать их распределение. Наряду с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками Пентагона, в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала».

- «С немецкой стороны в Программе участвует институт микробиологии вооруженных сил ФРГ (Мюнхен), институт Роберта Коха (Берлин), институт Лёффлера (Грайфсвальд) и институт тропической медицины Нохта (Гамбург). Новые документы раскрывают, что только в период с 2016 по 2019 год военными эпидемиологами из института микробиологии бундесвера было вывезено три с половиной тысячи проб сыворотки крови граждан, проживающих в 25 областях Украины».

- «Полученные документы также свидетельствуют о вовлечении Польши в деятельность украинских биолабораторий. Подтвержден факт участия польского Института ветеринарной медицины в исследованиях, направленных на оценку эпидемиологических угроз и распространения вируса бешенства на территории Украины. Характерно, что указанные исследования проводились совместно с американским институтом Бэттéл – одним из ключевых подрядчиков Пентагона».

- «Специалистами Министерства обороны России проведена работа непосредственно в двух биолабораториях Мариуполя….В санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 г., в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы. Часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена. В целях обеспечения сохранности и безопасного хранения российскими специалистами был осуществлен вывоз 124 штаммов и организовано их изучение.

- «Вызывает обеспокоенность наличие в составе коллекции возбудителей нехарактерных для ветеринарии заболеваний – брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены. Это может свидетельствовать об использовании лаборатории не по назначению и ее участии в военно-биологической программе».