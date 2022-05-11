В России учителям из Донбасса объясняют, как правильно рассказывать детям об истории

Президент РФ Владимир Путин и руководитель образовательного фонда "Талант и успех", председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин обсудил развитие федеральной территории Сириус. Раньше это был детский лагерь для талантливых школьников в окрестностях Сочи, но сейчас там строят и большой лабораторный комплекс, и новый одноименный университет.

Президент перечислил, чем Сириус должен заняться в первую очередь:

1, Ускоренная подготовка IT-специалистов.

2. Все компьютерщики параллельно должны учиться и кибербезопасности, чтобы «в будущем иметь возможность защитить инфраструктуру».

3. Здесь должны появиться передовые научные центры по генетике, фармацевтике, борьбе с изменением климата.

Еще в Сириусе отрабатывают новые приемы обучения детей. Причем, их можно будет применить не только в России.

- Используя накопленный опыт и компетенции, Сириусу нужно уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов детей в Донецкой и Луганской областях. Разработать специальные программы подготовки педагогов. Принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнеров, но это те люди, которые реально сейчас в этой помощи нуждаются, - поручил президент.

Глава Сириуса Елена Шмелева в ответ заверила, что этим уже вовсю занимаются.

- Школьники из ЛДНР принимают участие в наших профильных образовательных программах. Сейчас обсуждаем открытие в Донецке центра Сириуса. С Российским военно-историческим обществом мы провели программы по истории для учителей Донбасса: как преподавать, как развивать направление, - рассказала Шмелева.

В конце Путин заметил, что университету Сириус не надо брать новые направления. Хватит и существующих: химия, математика, хореография и так далее. Важно сосредоточиться на тех областях, «где Советский Союз был лидером, и которые нужны стране для будущего».