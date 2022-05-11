Волочкова предложила Цискаридзе возглавить Большой театр

Анастасия Волочкова. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Судебные баталии Анастасии Волочковой с Большим театром длятся уже второй год. Артистка пытается отвоевать у театра заслуженную пенсию.

Анастасия собрала журналистов в НСН, чтобы поведать о новых деталях судебного процесса.

- В Большом театре я не танцую с 2003 года,-рассказывает Анастасия Волочкова. - Я до сих пор являюсь артисткой Большого театра, но ни ролей, ни зарплаты не получаю.

Анастасия Волочкова и Николай Цискаридзе на сцене Большого, 1998 г. Фото Александра Косинца /ИТАР-ТАСС/.

Вы наверняка помните эту историю нашумевшую на весь мир, когда меня незаконно уволили из Большого, сославшись на то, что я «большая и толстая». Хотя с тех пор у меня при росте 1 метр 73 см вес в 50 кг сильно не менялся. Хотя понятно, что это была месть влиятельного человека, с которым я рассталась, -вспоминала Анастасия Волочкова.-Потом я подала в суд на директора театра Иксанова.

Я выиграла тот судебный процесс и с тех пор моя трудовая книжка лежала в Большом театре.

Но я там больше не танцевала. Теперь я хочу получить заслуженную пенсию, артисты выходят на пенсию в 38 лет, для этого необходимо иметь 15 лет стажа. Меня в Большой театр не пускали с 2003 года. Мне с трудом отдали трудовую книжку, но это был фальсифицированный государственный документ. Там даже серийный номер книжки не соответствует, это просто нарисовали мне документ. Руководство Большого театра украло у меня пять лет моего стажа. Я не могу получить пенсию,-объяснила Волочкова.

По мнению балерины, идеальным руководителем Большого театра она видит Николая Цискаридзе.

- Я считаю, что достойным руководителем Большого театра может быть Николай Цискаридзе. Это по праву великий артист, замечательный педагог. То, что Николай Цискаридзе сделал с балетной академией имени Вагановой - полностью провел реконструкцию, изменил уровень - это его заслуги. В 2003 году моих партнеров заставляли подписывать заявление, что они не хотят со мной танцевать. Единственный, кто не подписал это письмо, был Николай Цискаридзе. Когда Колю убирали из театра, такое письмо заставляли подписывать педагогов. У Николая прекрасное юридическое образование, он грандиозный администратор,- считает артистка.