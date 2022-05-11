Продажи машин в России рухнули в пять раз: Почему мы так и не смогли создать «импортозамещенный» автомобиль

Авторынок не просто притормозил. Он остановился, развернулся и помчался назад, не разбирая дороги. Фото: Shutterstock

Авторынок не просто притормозил. Он остановился, развернулся и помчался назад, не разбирая дороги.

А как еще назвать эту ситуацию? Казалось, что хуже, чем в апреле 2020 года, быть не может. Тогда в стране был локдаун, автомагазины были закрыты и продажи новых машин упали на 68%. Но нынешний апрель оказался куда более провальным. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за прошлый месяц по всей стране было продано лишь 32,7 тысячи новых легковых авто. По сравнению с прошлым апрелем продажи упали на 78,5%.

Причина понятна: мировые автопроизводители остановили работу в России, а поставки из-за рубежа прекратились из-за санкций. К слову, в марте было продано более 55 тысяч машин, но тогда у дилеров были «запасы». А сейчас товара практически не осталось. Даже у «Автоваза» - он использует для сборки импортные детали, которые сейчас очень сложно привезти.

Эх, вот был бы у нас автомобиль, полностью собранный из отечественных деталей... Кстати, а почему его нет? Ведь уже столько лет нам твердят об импортозамещении, а воз и ныне там.

- Основной тормоз – Россия выбрала концепцию «встраивания» в международные цепочки производства автомобилей. Она предусматривает определенный процент поставок импортных компонентов и технологий. - Так строится работа во всем мировом автопроме, - отвечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Полностью свои автомобили выпускают только мировые лидеры. А мы на лидерство никогда не претендовали. Даже в СССР детали были импортные. А наши автозаводы строили американцы и итальянцы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Лидеры продаж в апреле

Сколько продано легковых автомобилей в РФ и падение в апреле-2022 к апрелю-2021:

АвтоВАЗ (8 506) - 78%

Kia (4 604) -76%

Hyundai (4 150) - 73%

Renault (2 231) – 84%

УАЗ (1 620) – 36%

Skoda (1 104) – 89%

Mitsubishi (867) - 58%

Volkswagen (825) - 91%

Haval (812) – 73

Toyota (786) – 91%

Самые популярные модели

Продано в апреле-2022:

1. Lada Granta 2598

2. Lada Vesta 1977

3. Lada Niva 2941

4. Hyundai Solaris 1804

5. Kia Rio 1660

6. Hyundai Creta 1162

7. Renault Logan 902

8. Lada Largus VP 840

9. Skoda Rapid PA II 686

10. Renault Duster 644

По данным Ассоциации европейского бизнеса.