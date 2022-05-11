«Отменить» Россию: определена цель США и их союзников

Зрительница концерта музыкального марафона "Za Россию" на площади Куйбышева, Самара, май 2022 г. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько лет назад президент России Владимир Путин сформулировал тезис, тогда буквально «взорвавший» западное общественное мнение – «либеральная демократия изжила себя». Российский лидер озвучил мысль, которая многим на Западе приходила в голову, но произносить ее вслух решались единицы. Признать коллапс либеральной политической доктрины значило констатировать бесплодность усилий США и их европейских союзников по построению нового, основанного на сформулированных в Вашингтоне правилах игры, мирового порядка.

Как выяснилось уже к середине 2010-х годов, этот порядок был неприемлем не только для развивающихся стран, поставленных в унизительное положение «учеников», но и для значительной части населения самих «передовых демократий». Брекзит, избрание в США президентом Трампа, небывалый рост поддержки крайне правых и радикально левых сил в Европе – всё это наглядно демонстрировало, что идеологический фундамент так называемого «коллективного Запада» трещит по швам.

Вопиющее несоответствие декларируемых идейных установок и реального положения дел с каждым годом всё сильнее опровергало миф о «конце истории», который 30 лет назад объединил элиты евро-атлантического сообщества. Впрочем, элиты эти, во многом, оставшиеся прежними и в ментальном, и в кадровом отношении, до последнего отказывались смириться с приходом перемен. Даже слова французского президента Макрона о «смерти мозга» НАТО мгновенно спровоцировали гневную отповедь со стороны его старших товарищей.

Похоронившая прежние представления об эффективности либеральной модели пандемия коронавируса, скандальные выборы в США с последующим штурмом вашингтонского Капитолия и фиаско в Афганистане, казалось бы, должны были заставить многих адептов этой идеологии посмотреть правде в глаза и хоть с опозданием, но признать правоту президента России.

Однако западные лидеры выбрали другой сценарий. Ухватившись за украинские события как за спасательный круг, с помощью которого можно, вместо работы над ошибками и комплексной перестройки системы, находящейся в очевидном тупике, искусственно сомкнуть разобщенные ряды, они попытались дать новую жизнь своему морально устаревшему альянсу. Европу буквально заставили отказаться от традиционного прагматизма, поставив и дипломатию, и экономическую политику континентальных держав на службу идеологическим принципам.

Но в чем их суть?

В годы первой холодной войны, в основе биполярного противостояния лежала конкуренция двух противоположных видений общественного устройства – коммунизма и капитализма. Но нынешняя Россия не является антитезой Запада в том же виде, в котором ей был Советский Союз. Наша страна встроена в глобальную систему и полностью воплотила на практике демократические принципы внутреннего управления. Противостояние Москве в этот раз базируется не на неприятии чуждой идеологии. Запад видит угрозу даже не в тех ценностях, которые исходят от России (хотя и в них тоже), а скорее в самом факте ее существования.

Звучащие в последние недели из западных столиц заявления о том, что поиск дипломатического решения украинского кризиса не является для кураторов Киева приоритетом, а руками украинцев Москве должно быть нанесено стратегическое поражение, говорят сами за себя.

В некотором смысле, Европа невольно копирует опыт своих же подопечных. На протяжении последних восьми лет именно русофобия была ключевой скрепой украинского общества – объединив существенную часть страны с помощью разжигания ненависти к России, киевские элиты сумели снизить в глазах электората значимость экономических трудностей и ценностных противоречий. По аналогичной модели решали свои внутренние проблемы власти Польши и Прибалтики. Теперь же весь проамериканский альянс во главе с самими США обратился к этому специфическому, но в краткосрочном плане, действенному опыту.

В свое время российские дипломаты без устали задавали западным визави вопрос: в чем смысл существования НАТО, если СССР больше не существует? Сегодня на него, наконец, дается искренний и прямолинейный ответ: смысл в том, чтобы судьбу Союза повторила Россия. Запад уже много лет назад пришел к выводу, что гигантская федерация, занимающая колоссальные территории в Евразии, слишком велика для инкорпорирования в евро-атлантические институты. Да и к равноправному сотрудничеству с постсоветской Россией те же США, как показали югославские события, были абсолютно не готовы.

Конечно, в 1990-е годы многим реалистично мыслящим политикам в Европе и Америке небезосновательно казалось, что цена дезинтеграции России, спровоцировать которую уже тогда мечтали многие русофобы, может стать слишком большой и нанести непоправимый урон и мировой экономической системе, а с учетом ядерного фактора еще и международной безопасности.

Но с началом специальной военной операции на Украине, голоса реалистов и прагматиков оказались заглушены истерией, раздутой теми авантюристами, для которых цель – избавить мир от столь сильно мешавшего им все эти десятилетия российского фактора, оправдает любые средства.

Теперь мы видим, что «отменить» Россию наши оппоненты планируют не только фигурально, но и буквально. Наконец-то, Запад обрел идеологическую опору – ущербную, примитивную, но хоть в чем-то способствующую консолидации изжившей себя либеральной парадигме. Именно на понимании этого факта должна базироваться российская стратегия в рамках новой холодной войны. Исход разворачивающегося противостояния для нас будет экзистенциальным. Новая идеология вчерашних «партнеров» не оставляет иного выбора, кроме как довести начатую операцию до конца, укрепить тылы, а заодно, доказать «клеветникам России», что их расчет оказался ложным и лишь на время насытил западную повестку субстантивом – исторически модель их развития в любом случае обречена.