Анастасия Волочкова впала в истерику на публике

Балерина то плакала, то смеялась, вскидывала руки, прятала лицо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анастасия Волочкова закатила публичную истерику. Танцовщица честно поведала о личной жизни, рассказав и про любовников "из деревни", и про человеческую подлость, и про свои страдания.

Анастасия Волочкова поведала обо всех перипетиях в личной жизни. Танцовщица до глубины души возмущена тем, что любопытная публика проявляет повышенный интерес к ее мужчинам. Блондинка гордо заверила, что позволяет себе встречаться с разными кавалерами и стыдиться ей некого и нечего.

"Я поражена тем, с какой скоростью люди расхватывают информацию о моих возлюбленных. Мое сердце свободно. Вы считаете, я должна сидеть и ждать?" - задала риторический вопрос 46-летняя балерина.

Артистка уточнила, что довольствуется "простыми парнями из деревни". При этом запросы у нее остаются высокими. По ее мнению, царицы могут позволить себе разных фаворитов.

"Я столько в жизни прошла... Знаете, какой у меня должен быть мужчина? В нем должны быть две Волочковой по силе духа и мощи! Ну я такой любвеобильный человек. Перестаньте сравнивать царский трон и деревянный стул", - сказала, как отрезала, знаменитость на пресс-конференции в НСН.

Правда, держать себя в руках у балерины не вышло. В какой-то момент артистка впала в истерику, не сумев справиться со смехом вперемешку со слезами. Такой приступ у танцовщицы вызвал рассказ ее юриста о конфликте Волочковой с Большим театром.

В 2003 году Анастасия со скандалом была изгнана из культурного учреждения. Балерина уверяет, мол, ее "выгнали не потому что она большая и толстая, как преподносилось". "Мне даже трудовую с трудом отдали..." - жаловалась знаменитость.