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Звезды11 мая 2022 19:33

Анастасия Волочкова впала в истерику на публике

Балерина то плакала, то смеялась, вскидывала руки, прятала лицо
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Балерина то плакала, то смеялась, вскидывала руки, прятала лицо

Балерина то плакала, то смеялась, вскидывала руки, прятала лицо

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анастасия Волочкова закатила публичную истерику. Танцовщица честно поведала о личной жизни, рассказав и про любовников "из деревни", и про человеческую подлость, и про свои страдания.

Анастасия Волочкова поведала обо всех перипетиях в личной жизни. Танцовщица до глубины души возмущена тем, что любопытная публика проявляет повышенный интерес к ее мужчинам. Блондинка гордо заверила, что позволяет себе встречаться с разными кавалерами и стыдиться ей некого и нечего.

"Я поражена тем, с какой скоростью люди расхватывают информацию о моих возлюбленных. Мое сердце свободно. Вы считаете, я должна сидеть и ждать?" - задала риторический вопрос 46-летняя балерина.

Артистка уточнила, что довольствуется "простыми парнями из деревни". При этом запросы у нее остаются высокими. По ее мнению, царицы могут позволить себе разных фаворитов.

столько в жизни прошла... Знаете, какой у меня должен быть мужчина? В нем должны быть две Волочковой по силе духа и мощи! Ну я такой любвеобильный человек. Перестаньте сравнивать царский трон и деревянный стул", - сказала, как отрезала, знаменитость на пресс-конференции в НСН.

Правда, держать себя в руках у балерины не вышло. В какой-то момент артистка впала в истерику, не сумев справиться со смехом вперемешку со слезами. Такой приступ у танцовщицы вызвал рассказ ее юриста о конфликте Волочковой с Большим театром.

В 2003 году Анастасия со скандалом была изгнана из культурного учреждения. Балерина уверяет, мол, ее "выгнали не потому что она большая и толстая, как преподносилось". "Мне даже трудовую с трудом отдали..." - жаловалась знаменитость.

Шоу-бизнесЗвезды: скандалАнастасия Волочкова: досье KP.RU