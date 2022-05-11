В США пассажир посадил самолет после того, как пилот потерял сознание

Лёгкий одномоторный турбовинтовой самолёт Cessna 208. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиадиспетчер из американской Флориды получил сигнал с борта самолета Cessna 208. Пассажир сообщил ему, что пилот потерял сознание.

Борт направлялся в США с Багамских островов.

Авиадиспетчер, узнав, что у пассажира нет никаких навыков управления самолетом, смог произнести лишь: «О, Боже!». Затем все же выяснилось, что мужчина «видел, как управляли самолетами другие пилоты».

- Он был очень спокоен. – рассказал диспетчер. – И сказал: «Я не умею летать и не знаю, как остановить самолет, когда увижу посадочную полосу».

На земле было раскрыто изображение панели управления Cessna 208, и диспетчер начал объяснять «ученику» - как вести борт в нужном направлении и производить посадку.

Решено было посадить самолет в крупнейшем ближайшем аэропорте, чтобы «была действительно большая цель для прицеливания».

Обычно на тренировки и инструктаж начинающих пилотов легкомоторных самолетов уходит порядка 20 часов практических занятий управлением воздушным судном, но в этот раз все сократилось до одного часа.

Самолет благополучно приземлился. Наземные специалисты поставили новоиспеченному пилоту оценку в 10 баллов из 10 возможных.

Летчика, поднявшего Cessna в воздух, госпитализировали.