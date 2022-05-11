Националисты Зеленского получили команду прятаться за спинами украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает детально фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу и организации провокаций против мирного населения Украины.

- В агломерации Краматорск-Славянск также, как и ранее в Мариуполе, подразделения Вооруженных сил Украины оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 квадратных километров и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов, - рассказал на прошедшем брифинге журналистам руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. - В густонаселенных районах боевики разместили тяжелое вооружение и технику, в домах оборудовали огневые точки, при этом, местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности, а на стены зданий нанесли надписи: «Внимание! Дети!», «Здесь дети! Не стрелять!».

Примечательно, что об этих надписях рассказывают мирные жители из разных районов, которые стали фактически заложниками вооруженных киевским режимом националистов с Западной Украины и выпущенных из тюрем уголовников. Как бы не старались украинские националисты, но связь с Россией мирные жители поддерживают: только за прошедшие сутки на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 129 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

А всего в базе данных уже 2 755 353 таких обращений из 2 135 населенных пунктов Украины!

Таким образом и стало известно, что в жилых кварталах и на территориях более десяти крупных предприятий промышленности Краматорска и Славянска националистами заблокированы свыше 90 тысяч мирных граждан, ими как «живым щитом» сегодня и прикрываются националисты Зеленского. Свои логова они чаще всего размещают в детских садиках и школах.

- Любые попытки мирного населения самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы, как в сторону России, так и на подконтрольные киевским властям территории, боевиками националистических батальонов жестко пресекаются, - отмечает Мизинцев и обращает внимание, что «особый цинизм таких действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву тысячи жизней собственных граждан, что полностью копирует методики, которые использовали нацисты во время Великой Отечественной войны при создании «городов-крепостей»».

Генерал-полковник в очередной раз указал международным правозащитникам, что отношение киевского режима к гражданскому населению Украины «полностью противоречит всем общепринятым нормам морали, принципам международного гуманитарного права и, фактически, являются преступлениями против человечности и терроризмом». При этом он назвал должностных лиц киевского режима и непосредственных исполнителей «военными преступниками и террористами».

Мизинцев потребовал принять все меры «для скорейшей безопасной эвакуации мирных жителей из городов, находящихся под контролем подразделений Вооруженных сил Украины и других формирований».

Жители ряда городов сообщают, что пытаются вырваться, но не могут: опасаются попасть под пули мародеров и грабителей.

- По имеющейся оперативной информации, на выезде из города Днепр через мост Кайдакский, боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц в направлении Донецкой Народной Республики и Харьковской области только за фиксированную плату, требуя «неподъемные» для большинства простых людей денежные средства в размере 200 долларов США с человека, - рассказал представитель Минобороны России.

По данным разведки стало известно, что этот мост, как и многие другие - заминирован. В случае подхода российских подразделений и формирований Донецкой Народной Республики будет взорван. После чего украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры.

И это только с нашей стороны кажется какой-то глупостью. Так, сегодня около 14.00 в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось. Пострадавших в результате данной провокации среди военнослужащих и местного населения нет.

- Российская сторона неоднократно предупреждала о готовящихся националистами подобных провокациях, основная цель которых выбивание киевским режимом у запада дополнительной военной помощи, - подчеркнул Мизинцев и напомнил, что «Вооруженные Силы России исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военными следственными органами Следственного комитета России в отношении военнослужащих 25 отдельной воздушно-десантной бригады, а также 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Установлено, что 10 мая с 13 часов военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, размещаясь в населенном пункте Авдеевка Донецкой Народной Республики произвели обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 20 снарядами калибром 122 мм Киевского района города Донецка.

В этот же день примерно в 11 часов военнослужащие 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, размещаясь в населенном пункте Пески Донецкой Народной Республики обстреляли из реактивных систем залпового огня БМ 27 «Ураган» Кировский район города Донецка.

В результате указанных противоправных действий 8 мирным жителям причинены осколочные ранения различной степени тяжести.

Военные следователи принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 9 456 человек, в том числе 1 353 ребенка».

- «Всего с начала специальной военной операции – уже 1 217 681 человек, из которых 211 577 детей. Государственную границу России пересекло 158 066 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 1 415 за прошедшие сутки».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат».

- «Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 866,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 992 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки две – в Харьковской области, в ходе которых мирному населению передано 76 тонн гуманитарной помощи».