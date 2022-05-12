Дистанционное обучение обвалило зрение школьников

Домашнее обучение через компьютер и смартфон привело к тому, что дети в среднем проводили перед экраном от 3-х до 3,5 часов. Фото: Shutterstock

Офтальмологи говорят: современная молодежь, люди в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, так называемые «цифровые аборигены» - самые близорукие люди в истории человечества. Причина понятна: они постоянно сидят, «работают» преимущественно глазами, а не руками, и, конечно, зависают в гаджетах. Подсчитано, что молодые люди пользуются мобильным телефоном от 4 до 8 часов в день и компьютером от 2 до 4 часов в день. Слишком большая нагрузка на зрение. Прогрессирующая близорукость в детстве и молодом возрасте часто приводит в зрелости к таким заболеваниям, как глаукома, дистрофия и отслоение сетчатки, хронические проблемы с сосудами глаз.

И это еще цветочки. Дальше будет только хуже. Недавнее исследование, проведенное в Китае, показало, что пандемия ударила по зрению детей. Домашнее обучение через компьютер и смартфон привело к тому, что дети в среднем проводили перед экраном от 3-х до 3,5 часов. Причем увеличение экранного времени всего на 1 час повышало риск прогрессирования близорукости в 1,26 раза, а экраны компьютера и смартфона оказались опаснее, чем большие экраны телевизоров.

Что же делать родителю, который все это видит, а поделать ничего не может? Запрещать? Глупо. Возможно, вместе с гаджетом вы «запретите» будущую карьеру вашего ребенка. Надо выстроить диалог с подростком таким образом, чтобы его мир не сводился только к экрану смартфона. Об этом «Комсомолка» поговорила с практикующим психологом, доктором психологических наук, профессором кафедры Научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Мариной Розеновой.

Проблемы со зрением – это примерно на 3% наследственный фактор и на остальные более чем 90% - проблема образа жизни. Поэтому психогигиена использования гаджетов становится одним из главных способов заботы о себе и принцип тут такой – используй гаджеты с умом сам и обучи этому своего ребенка.

- Договориться с детьми и подростками о временных регламентах использования гаджетов – почти нереально. Все будут нарушать эти правила, не выдерживать, делать назло, протестовать, ссориться, - говорит психолог Марина Розенова. - Правда, если у вас настолько покладистый ребенок, что с ним можно в этом вопросе все решить простым договором или просьбой, – вы умопомрачительный везунчик.

БЕРЕЖЕМ ЗРЕНИЕ КАК БЫ МЕЖДУ ДЕЛОМ

Начинать стоит с того, что в психологии называют «мотивирующим общением». Это не назидательные и пафосные лекции о вреде долгосрочного сидения перед экраном, а, так сказать, повышение ценности здоровой и активной жизни «между делом». Что называется, потихоньку гнем свою линию. Медленно, но верно.

- Например, вы говорите с ребенком о его будущем, его способностях и индивидуальности, о возможных планах, о том, что перед ним – широкое будущее и перспективы и на все необходимы силы, здоровье и энергия. И в таком разговоре можно и нужно «вворачивать» идею, что «вот например, основа любой деятельности – наше зрение, и конечно, его надо беречь …», - говорит Марина Розенова.

К этому, стараемся добавить «тренировочное обучение», то есть, обучаем ребенка делать перерывы и отвлекаться от гаджета на работу по дому, помощь взрослому, прогулку, физическую разминку и упражнения для зрения.

- Чтобы все получилось, придется, во-первых, запастись немалым терпением и, во-вторых, спланировать технологию обучения. В течение некоторого времени, для начала хотя бы одного дня, когда взрослый и ребенок могут быть дома вместе, наблюдая за ребенком, стоит следить за тем, чем и сколько по времени он занят. Соответственно, если ребенок прикован к гаджету, через 30-40 минут или час, что более реально, помогать отвлечься, - предлагает психолог.

Договориться с детьми и подростками о временных регламентах использования гаджетов почти нереально. Фото: Shutterstock

КАК МОЖНО ХИТРО ОТВЛЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ГАДЖЕТА

1. Для этого можно попросить помочь что-то сделать, например, из домашних дел, и, что не менее важно, помочь ребенку выполнить эту просьбу, то есть сделать по дому что-то вместе.

2. Предложить сделать разминку для глаз. К счастью, эти упражнения очень простые и занимают от нескольких секунд до пары минут, а значит, у ребенка не будет оснований для активного протеста. Использовать можно классические упражнения системы Геннадия Кибардина из книги «Эффективные упражнения по сохранению зрения у детей и взрослых», направленные на расслабление тех глазных мышц, которые перед экраном утомились и напряжение других, ответственных за фокусировку зрения вдаль. Можно обставить занятия, как игру. Ради совместной игры со своим родителем ребенок будет рад оторваться от экрана.

3. Планирование тренировочного обучения заключается в том, чтобы у вас был запас вариантов этих целенаправленных отвлечений ребенка от гаджета на весь день. И сначала мы его обучаем, а потом ребенок и сам умеет следить за ритмом перерывов. С детьми – школьниками можно предварительно обговорить, что «я постараюсь помочь тебе научиться делать перерывы в использовании гаджетов, чтобы сохранить твое здоровье и силы». Такой вариант договора и объяснения смещает акцент с «отобрать гаджет», на что дети всегда протестуют, на партнерское взаимодействие, «как взрослые».

- Помните, что в «меню перерывов от гаджета» должны входить все те вещи, которые сохраняют здоровье и силы: специальные упражнения для глаз, игра, физическая активность, то есть, зарядка, движение, силовые упражнения, прогулка на свежем воздухе, - говорит Марина Розенова. - В качестве отвлечения хорошо использовать варианты внутрисемейных заданий, совместной деятельности. Не забывайте и об общих правилах психогигиены учебы и жизни ребенка, куда входят поддержание ритмики сна и отдыха, полноценное питание с витаминами и натуральными продуктами, правильная организация рабочего места и освещения на нем, а также постоянные подсказки-напоминания ребенку держать гаджеты на определенном расстоянии от глаз и «держать спину».

Так ребенок освоит на уровне действия и привычки упражнения для глаз и войдет в ритм необходимости перерывов, зная, чем можно их заполнить.

ВАЖНО! Обучать цифровой гигиене стоит и дошкольников. Малышей стоит тренировать в основном на привычку делать упражнения для глаз и следить за ритмом перерывов (маленькие дети это не смогут сделать сами).

ВОПРОС РЕБРОМ

Если ребенок «залип» в гаджете, как оторвать?

- Скорее всего, только своей лаской и направленным вниманием, таким временем вместе, в котором взрослый действительно включен в общение с ребенком и интересно им двоим. Человек для человека, по-прежнему, самый сильный раздражитель, а тем паче родитель для ребенка! Запреты, крик, наказания, угрозы, обычно малоэффективны в таких случаях.

ЧЕТЫРЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЗОРКОСТИ

Греем

Хорошо потрите ладони друг о друга. Когда они станут теплыми, положите их на веки. Постарайтесь расслабиться, ощутите тепло. Повторите упражнение 2−3 раза.

Моргаем

Сядьте с открытыми глазами. Выберите удобное положение. Интенсивно поморгайте 10−15 раз. Затем закройте глаза и расслабьтесь на 20 секунд. Повторите упражнение 4−5 раз.

Перемещаем

Перемещайте свой взгляд из одного направления в другое: слева направо, сверху вниз и по кругу. Несмотря на его простоту, оно также заставляет мышцы работать, а кровь — приливать.

Фокусируем

Для выполнения этого упражнения нужно сесть прямо и вытянуть вперед руку. Сожмите ее в кулак, оставив большой палец. Держите голову неподвижно и смотрите на большой палец. Плавно начинайте рисовать в воздухе большие горизонтальные восьмерки. В это время продолжайте фокусировать взгляд на большом пальце.

Сделайте пять восьмерок по часовой и против, а затем поменяйте руку и повторите столько же.