«Я могу в своём доме ходить обнаженной!»: Анастасия Волочкова возмущена слежкой соседей

Анастасия Волочкова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анастасию Волочкову допекли соседи. Об этом балерина поведала на пресс -конференции в НСН. Артистка обратилась в прокуратуру, попросив привлечь к уголовной ответственности соседку, которая растиражировала в СМИ фото, как балерина справляет нужду под елочкой, у себя на участке.

- Я писала под свою елочку, на своём участке. В чем проблема? И что эта дама хотела показать этим фото? Мою попу? Так я и сама вам, что хотите, покажу в своих соцсетях. У меня стройное тело, мне скрывать нечего, - шутила балерина на встрече с журналистами.

Напомним: заявление в прокуратуру - это ответный шаг артистки на действия соседей. Ранее соседка балерины Наталья Воронкова потребовала через Тверской суд запретить Анастасии ходить обнаженной по дачному участку. Плюс ко всему женщина попросила у правосудия компенсацию в 5 миллионов рублей. Как объяснила дама, в такую сумму она оценила свой моральный ущерб.

- Я могу на своей территории ходить обнаженной. У меня на участке стоит купель — туда в пальто нужно окунаться? Вы в мои окна не заглядывайте! — возмутилась балерина. —Сейчас соседи отозвали иск. Теперь я обратилась в прокуратуру с жалобой на них. Если бы не отозвали иск, я бы пошла на заседание. Мы и на первое пришли, только с той стороны никого не было. А судья спрашивает «где истцы, какие претензии?» Я сама хотела их услышать! Но вопрос в том, как это решилось бы? У меня стояли бы камеры, было бы реалити-шоу со мной на всю страну? Ну тогда бы это было самое популярное реалити в стране, - смеётся Волочкова. - А вообще у себя дома я могу делать, что хочу. И под елочку писать и в купель окунаться обнаженной. Мой дом-моя крепость! Кстати, думаю сейчас как отгородиться от этих соседей, чтобы они перестали за мной шпионить.