Военная спецоперация на Украине 12 мая 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 мая 2022 года.

Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Солохи Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате случившегося пострадали шесть человек, им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также известно, что один человек погиб.

Жители освобожденных украинских территорий смогут поступать в высшие учебные заведения России, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По словам чиновника, соответствующая программа уже находится в разработке.

Соединенные Штаты указали президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость следить за тем, чтобы американское оружие, поставляемое на Украину, не попало "не в те руки". Об этом предупредил министр обороны США Ллойд Остин. Глава американского военного ведомства подчеркнул, что не раз заострял внимание украинской стороны на этой проблеме.