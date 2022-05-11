Британские власти не намерены принимать беженцев из Украины

Участники проукраинского пикета на Даунинг стрит в Лондоне. Фото: REUTERS

Власти Соединенного королевства в середине апреля представили новый план по борьбе с нелегальной иммиграцией. Было объявлено, что все те, кто без соответствующего разрешения прибудет в Великобританию в поисках убежища с другой стороны Ла-Манша, будет переправляться в африканскую Руанду. Таким образом британцы хотели бы значительно снизить поток нелегальных мигрантов, штурмующих Туманный Альбион на протяжении последних десятилетий, и, как следствие, сократить бюджетные расходы на их прием.

Британский премьер Борис Джонсон, комментируя план, заявил, что десятки тысяч людей будут принудительно вывезены из Великобритании в Руанду.

И вот высокопоставленный чиновник британского МВД сообщил депутатам парламента королевства, что украинские беженцы, прибывающие в Великобританию через Ирландию, также могут оказаться в числе тех, кого немедленно отправят в Африку.

Ранее британцы объявляли о том, что примут беженцев из Украины и позволят им остаться в стране.

Но политика Евросоюза, в который входит соседняя с Великобританией Ирландия, решившего открыть двери для всех беженцев из Украины, включая тех, у кого вообще нет никаких документов, не нашла понимания у британцев. И теперь в Лондоне опасаются, что через сухопутную британо-ирландскую границу в королевство хлынут десятки тысяч беженцев без документов, которые будут утверждать, что являются гражданами Украины. А среди этих «беженцев» будет немало тех, кто имеет криминальное прошлое или связи с террористическими организациями.