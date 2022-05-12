Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Варушкин взял диспетчерскую аэродрома

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z», что отличились в спецоперации на Донбассе. Эти документальные свидетельства о подвигах не оставляют равнодушными читателей "КП".

Воины проявили свой опыт и характер, которые закалили на полигонах Заполярья и под знойными ветрами Сирии. И сегодня они спокойно и уверенно делают свою работу.

«Исправная стрельба в мишень - великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. Но предупреждал солдат, чтобы они не теряли осторожность на поле боя: «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага» . К словам генералиссимуса стоит прислушиваться. Он не проиграл ни одного сражения.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ

Старший лейтенант Николай Окороков

Фото: Министерство обороны РФ

«Взвод под командованием старшего лейтенанта Николая Окорокова, действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Вытесняя боевиков с занимаемых позиций, российские войска сжимали кольцо вокруг неприятеля. Продвигаясь на одном из направлений вместе со своим взводом, Николай обнаружил хорошо оборудованный оборонительный рубеж и большое количество националистов.

Грамотно выстроив систему ведения огня с учетом рельефа местности, старший лейтенант Окороков вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов. Несмотря на превосходящие силы противника, подчиненными Николая Окорокова в ходе боя было уничтожено около 15 националистов, а также 1 единица вражеской бронированной техники.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям старшего лейтенанта Николая Окорокова, а также высокому профессионализму его подчиненных, украинские националисты понесли потери и продолжили сдавать свои позиции под натиском российских Вооруженных Сил».

ВЗЯЛ ДИСПЕТЧЕРСКУЮ АЭРОДРОМА

Ефрейтор Егор Варушкин

Фото: Министерство обороны РФ

«Действуя в составе тактического воздушного десанта ефрейтор Егор Варушкин выполнял задачу по взятию под контроль одного из вражеских аэродромов. В составе отделения Егор десантировался посадочным способом с вертолета МИ-8, после чего сразу вступил в бой с превосходящими силами противника. В ходе боестолкновений с украинскими националистами отделение, в составе которого сражался Егор Варушкин, уничтожило дежурные огневые средства и скрытые позиции переносных зенитных ракетных комплексов, выбило противника с оборонительных позиций, и взяло под контроль командно-диспетчерский пункт аэродрома. Закрепившись на аэродроме, ефрейтор Варушкин принимал непосредственное участие в организации противотанковых засад на подъездных дорогах к аэродрому. В ходе попытки националистов вернуть аэродром под свой контроль ефрейтор Варушкин огнем из личного стрелкового оружия уничтожил 3 националистов в ходе отражения атаки превосходящих сил противника».

ЗАШЕЛ ПРОТИВНИКУ В ТЫЛ

Старший сержант Михаил Чекулаев

Фото: Министерство обороны РФ

«Старший сержант Михаил Чекулаев вместе со своим отделения выполнял задачу по разведке местности вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов.

Продвигаясь по маршруту, Михаил обнаружил в окрестностях города укрепрайон противника и подразделение неонацистов численностью более 10 человек, готовящих засаду для российских подразделений.

Грамотно распределив силы подчиненных, Михаил принял решение внезапно атаковать позиции радикалов.

Пока группа военнослужащих вела шквальный огонь по готовящим засаду националистам, Михаил со второй группой вышли в тыл укрепрайона и нанесли существенное огневое поражение противнику. В ходе скоротечного боя было уничтожено 2 огневые точки противника и более 10 боевиков.

Своими решительными и профессиональными действиями старший сержант Чекулаев обеспечил успех наступательной операции своей бригады по освобождению населенного пункта из-под контроля неонацистов».