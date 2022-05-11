Бесстыдница Маша Распутина забыла о приличиях и появилась на людях без юбки

Маша Распутина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Маша Распутина в свои почти 60 шикарно выглядит. Певица по сей день может похвастаться шикарной фигурой. А уж длинные ноги звезды всегда были ее визитной карточкой. На днях исполнительница хита "Я родилась в Сибири" показала себя без штанов.

Маша Распутина разместила 9 мая смелый и провокационный снимок. В кадре блондинка позирует без юбки на мраморной лестнице. На красавице из одежды - черное боди и сапоги. Она приняла кокетливую позу и игриво смотрит в камеру. Бесстыдница мило улыбается, стоя на одной ножке.

57-летняя Распутина находится в прекрасной форме и ей определенно нечего стесняться. О таких стройных подтянутых формах многие ее ровесницы могут только мечтать.

57-летняя Распутина находится в прекрасной форме и ей определенно нечего стесняться Фото: СОЦСЕТИ

Этот снимок - не самое откровенное фото знаменитости. Она часто балует подписчиков фотографиями в купальниках, а огромные декольте давно стали неотъемлемой частью ее образа.

Стоит отметить, что 2021 год для Маши Распутиной был полон стрессов. Нервы звезде подпортила младшая дочь Мария Захарова от миллионера Виктора Захарова. В студии Андрея Малахова девушка на глазах у всей страны поливала помоями самых близких и дралась с братом. Наследница Распутиной заявила, что родственник пытался ее изнасиловать. Артистка пребывала в полном шоке. Маше даже пришлось делать публичные заявления о дочери. Артистка говорила, что ее наследница давно отбилась от рук, бросила учебу и связалась с плохими людьми. Распутина призналась, что ее наследница отстает в развитии от сверстников "лет на пять точно".