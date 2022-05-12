Владимир Левкин вышел в свет с дочкой, победившей онкологию

Владимир Левкин с семьей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла премьера фильма «Тайна амулета» режиссёра Елены Бычковой. В широкий прокат семейная сказка выходит 12 мая. Накануне создатели представили ее звездным зрителям и журналистам. Посмотреть картину в столичный кинотеатр «Иллюзион» пришли актрисы Анастасия Веденская, Алена Чехова, Елена Борщева и другие знаменитости.

Анастасия Веденская с сыновьями. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин пришел на показ вместе с семьей. У 54-летнего музыканта двое детей. Его старшая дочь Виктория родилась в первом браке артиста. Младшую дочь Нику артисту родила его третья жена Марина Ичетовкина. Певец признавался, что, только став папой во второй раз, он понял, что созрел для отцовства. Мария была давней поклонницей «На-На», она влюбилась в Левкина еще школьницей.

Старшей дочери артиста сейчас 28 лет. Владимир Левкин, несмотря на развод с первой женой, постоянно видится с Викторией. Музыкант очень поддержал дочь, когда у нее диагностировали онкологию. В 2019 году у нее в голове обнаружили злокачественную опухоль на последней стадии. После нескольких курсов химиотерапии Виктории удалось победить болезнь.

Все время лечения дочери артист был рядом, ведь он сам в начале 2000-х боролся с онкологией. Когда Левкин узнал о том, что у него рак лимфатической системы, лечение ему помог оплатить благотворитель, пожелавший остаться неизвестным.

Владимир Левкин с женой Мариной (слева) и дочками Викторией (справа) и Никой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сейчас Виктория выглядит абсолютно здоровой. На премьере вся семья светилась от счастья. Старшая дочь Левкина трогательно опекала младшую: заметно, что между сестрами сложились самые нежные отношения.

Елена Борщева с мужем Валерием Юшкевичем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Семейная лента «Тайна амулета» рассказывает фантастическую историю о трёх молодых людях, которым вернули их детские образы, чтобы они могла найти путь к своим мечтам. Картина переносит зрителей в атмосферу славянской сказки. Роли в фильме исполнили Ирина Пегова, Александр Пацевич, Роман Коваль, Евгений Зарубин, Алексей Трофимов, Анастасия Уколова.