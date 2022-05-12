Избавилась от жира: Анна Семенович честно рассказала о своих пластических операциях

Анна Семенович. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович считается одной из самых привлекательных звезд отечественного шоу-бизнеса. В отличие от многих коллег она не скрывает, что не раз ложилась под нож хирурга. Недавно артистка сделала две пластические операции, о которых она честно рассказала в новом интервью. Семенович решила избавиться от лишних жировых отложений и сделала липосакцию.

- У меня было две пластические операции. Я не так давно сделала липосакцию рук. Результатом довольна. Мои руки стали подтянутые, стройные. Эта часть тела всегда была у меня проблемным местом - жировым депо. Липосакция - очень хорошее средство, которое позволяет с этим справиться. Сейчас осталось только поработать над качеством кожи, - рассказала Семенович «Собеседнику».

Вторую операцию певице сделали на подбородке. Хирурги добились того, чтобы овал лица у Анны стал более четким. От этой операции у артистки остался небольшой шрам. Но ее это не смущает, поскольку на этом месте у нее был шрам с детства. Семенович поранилась, когда занималась фигурным катанием и упала на одной из тренировок.

Артистка следит за своей внешностью и периодически проходит детокс-процедуры для похудения в клинике.

- Стараюсь ездить два раза в год эту клинику. Я не люблю сидеть на жестких диетах, поэтому мне там нравится: прекрасные процедуры, массажи, бассейн, баня... Такой, знаете, легкий апгрейд за неделю. Это время для себя любимой: без телефона, соцсетей… Там я просто отдыхаю и кайфую от жизни. Стоит такое удовольствие недешево — чуть больше ста тысяч рублей за неделю, - сообщила 44-летняя Семенович.

А вот увеличение груди, в котором Семенович всегда подозревают поклонники, она на самом деле не делала. Анна от природы обладательница натурального бюста шестого размера. В 2017 году Семенович призналась, что страдает от гигантомастии — это врожденная склонность к формированию гипертрофированно большой груди. Пышный бюст артистки, ставший ее визитной карточкой, доставляет ей немало мучений. Певица жалуется на боли в спине и носит специальные бюстгальтеры, распределяющие нагрузку. Несколько лет назад ей пришлось перенести операцию по уменьшению молочных желез.