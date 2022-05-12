Последние новости о ситуации вокруг Украины на 12 мая 2022 года: Куда уходят «миллиарды для незалежной» и почему Киев не хочет качать газ

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 12 мая 2022 года Фото: Александр КОЦ

У незалежной странные проблемы с прокачкой газа

Транзит голубого топлива из России через незалежную может снизиться на 18 процентов. Почему? Нет прокачки через газоизмерительную станцию «Сохрановка». Об этом сообщает «Оператора ГТС Украины». Уже со среды, 11 мая, номинация на прокачку газа через «Сохрановку» оказалась на нуле. А ведь днем ранее тут прокачивали 24 миллиона кубометров! Зато заявка на прокачку через ГИС «Суджа» возросла на 12 процентов по сравнению с показателем 10 мая. Она достигла 72 миллионов кубометров. В Киеве заявляют, что не могут контролировать транзит через станцию, оказавшуюся «на оккупированной территории». Из-за таких «страхов» транзит российского газа через Украину может снизиться на 16,2 миллиона кубометров

Медведев считает, что США спускают баксы в клозет

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза России, подверг критике решение Конгресса США о выделении $40 млрд на военную поддержку Киева. «Помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики, - написал Медведев в своем телеграмм-канале. - Цель – продолжение proxy war против России, желание нанести поражение нашей стране, ограничить её развитие и политическое влияние в мире» . По мнению зампредседателя Совбеза ключевым выгодоприобретателем и получателем этих денег станет американский ВПК. А также ряд коррупционеров в Штатах и в самостийной. Кого-то это еще удивляет?

Вашингтон требует от Киева невозможного

Американцы ставят Киеву условие жестко отслеживать, куда попадает передаваемое Вашингтоном оружие. Это требование огласил глава минобороны США Ллойд Остин.

- Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами. Мы делаем это еженедельно, - сообщил шеф Пентагона, - Я возвращался к этому вопросу с министром Резниковым вчера. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент.

О «жесткости контроля» по отношению к властям Украины Остин заявил на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям. Требовать от Киева контролировать потоки оружия - все равно, что пытаться удержать в раскрытых ладонях песок.

Почему так поздно добрались до комсомольцев?

В Днепре - прежнем Днепропетровске - снесли памятник комсомольцам. Этот акт совершен «в рамках декоммунизации города». Так объяснила вандализм глава управления по вопросам охраны культурного наследия горсовета Надежда Лиштва. А потом борцы с тоталитаризмом собираются создать музей «тоталитарного режима». Интересно, что памятник, представляющий фигуры юноши и девушки, сажающих дерево, был установлен... всего 12 лет назад. Причем воздвигли его в 2010-м за счет частных пожертвований — власти города к проекту отношения не имели. Они бы могли сойти за своих поселян — вот только надпись на русском подвела.

Самостийные черноземы накормят не всех

Украина отстает от показателей 2021-го по площади посевов почти на треть. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в панике: «Качество посевов существенно хуже по сравнению с прошлыми годами. Это плохо влияет на мировые рынки и на долгосрочную перспективу». Причина не только в российско-украинском конфликте, но в и проблемах с логистикой. По данным Сольского, фермеры и сельхозпредприятия не могут тратить достаточно денег на посевной материал и удобрения. Ощутимы перебои с дизтопливом. Мешает работам и комендантский час, и большой отток рабочих рук. Всего на Украине успели засеять лишь половину от запланированных на текущий сезон 14,4 млн гектаров. В 2021-м было засеяно 16,9 млн га. С хлебом по осени будут не все.

Как на Банковой пилят чужие деньги

Украинский кабинет министров передаст все российские активы на территории незалежной госпредприятию «Нацфонд инвестиций Украины». Об этом заявил глава кабмина Денис Шмыгаль. «Со всеми партнерами мы говорим о большом плане восстановления Украины, - сообщил премьер, - Начал работу Национальный совет по восстановлению. Одним из основных источников фонда станут конфискованные российские активы и денежные средства». В Киеве намерены забрать все, чем владеет Россия на территории самостийной. Средства пойдут, по словам Шмыгаля, на усиление ВСУ, поддержку людей и восстановление республики. Ну, то есть традиционно разворуют. Кстати, Еврокомиссия полагает, что для «реконструкции» Украины понадобится пол-триллиона (!) евро.

Киеву скоро нечего будет поднять в воздух

За прошлую ночь авиацией России было поражено 93 объекта, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ. По данным Минобороны «ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции ЗРК «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов». Вообще же с начала спецоперации уничтожены 164 самолета и 125 вертолетов, а также 807 беспилотников, 302 ЗРК и почти 3 тысячи танков и бтр. Зря вы на Змеиный накинулись...

В ООН беспокоятся о гуманитарной ситуации на Украине

Совбез ООН в четверг, 12 мая, проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине. По данным телеканала CNN это заседание Совета безопасности созывается по запросу Парижа и Мехико. Оно пройдет в открытом формате. Не предполагается голосования по каким-либо вопросам. А ожидается выступление представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Детского фонда ООН. Каких «мирных граждан» предполагается выручать на этот раз?

Сколько человек покинуло «восточный форпост демократии»

В Россию с начала спецоперации прибыло более 1,2 млн беженцев из Украины и республик Донбасса. За минувшие сутки в нашу страну через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области перешло свыше 17 тыс. мирных граждан. Из общего числа беженцев около 211 тысяч - это дети. Всего же по данным ООН с 24 февраля, Украину покинуло свыше 5,7 млн человек. Большинство отправились в Польшу. Кто-то считает, что поляки от этого в восторге?

За русскую речь в ВСУ наказывают

Даниил Ковалев, сдавшийся в плен российским военнослужащим, рассказал о том, что за русскую речь в ВСУ наказывают. Военнопленный признал что из-за русского языка у него не сложились отношения с сослуживцами, общавшимися на мове. Украиноговорящие оскорбляли Ковалева. Они обзывали его... фашистом и москалем. Один из сержантов обвинил его в хранении наркотиков и закрыл на сутки в клетке для собак. Ковалев заявил, что пошел служить в ВСУ по контракту из-за безработицы. Когда он не выдержал издевательств и попытался уйти со службы по собственному желанию, командование не дало ему этого сделать. Ну, языком молотить — не позиции оборонять.