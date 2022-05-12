Молодой американец убил мать и деда, чтобы унаследовать миллионы

Кармену предъявлены обвинения по 8 пунктам Фото: EAST NEWS

В США начался суд над 28-летним Натаном Карменом, подозреваемым в убийстве матери и деда.

В сентябре 2016 года китайского грузовое судно подобрало в открытом океане, неподалеку от побережья США, изможденного молодого человека на спасательном плоту. Он рассказал, что неделей ранее вместе со своей матерью отправился на яхте порыбачить. В какой-то момент яхта начала тонуть, Натан бросил за борт спасательный плот, но матери на нем, в итоге, не оказалось.

Китайские моряки передали Натана американской Береговой охране. Поиски женщины оказались безуспешными, ее тело до сих пор не найдено.

Сразу было начато расследование, которое не прекращалось все эти годы: Кармен уже находился в поле зрения правоохранителей в связи с таинственной гибелью его деда, застреленного в собственной кровати в 2013 году.

87-летний Джон Чакалос был весьма обеспеченным человеком. Владея строительной компанией, он накопил порядка $30 миллионов, которые должны были в равных долях достаться его четырем дочерям.

Убийство Чакалоса так и не было раскрыто, но после того, как в океане таинственно исчезла одна из его дочерей, 54-летняя Линда, три сестры, и до этого подозревавшие во всем ее единственного сына, укрепились во мнении, что обе смерти – дело рук Натана, стремившегося во что бы то ни стало завладеть долей матери.

Но у ФБР не было никаких доказательств. Арестовав несколько дней назад Кармена, следователи пока не озвучили – какими уликами они располагают, но, судя по всему, они обнаружили и обследовали затонувшую яхту. Пока известно лишь, что экспертиза показала - у плавсредства были удалены стабилизирующие накладки с кормы, а чуть выше ватерлинии просверлены отверстия.

Суд начнется уже на этой неделе. Кармену предъявлены обвинения по 8 пунктам, включая убийство матери и мошенничество. Доказать хоть какую-то его причастность к убийству деда не удалось.

Если судья признает Кармена виновным в убийстве, то до конца своих дней он отправится за решетку. Если же это обвинение не будет доказано, и молодого человека будут судить лишь за мошенничество, то небом в клеточку ему придется любоваться больше четверти века.