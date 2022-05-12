Кто убил Абу Акле?: Гибель журналистки Al Jazeera может спровоцировать новый палестино-израильский конфликт

После гибели Абу Акле в палестинских и израильских городах прошли демонстрации, участники которых блокировали улицы Фото: EAST NEWS

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела антитеррористический рейд в палестинском Дженине.

В ходе перестрелки с боевиками была убита репортер катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, также имевшая американское гражданство. Еще один журналист Al Jazeera Али ас-Самуди был тяжело ранен.

Очевидцы подтвердили, что огонь велся со всех направлений. Пуля попала Абу Акле в голову. Патологоанатомическая экспертиза не смогла установить – кто стрелял в журналистку.

Представители Al Jazeera заявила, что их сотрудница «была убита израильской армией».

Абу Акле уже похоронена. Израиль предложил совместное расследование ее гибели, но, как сообщил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, палестинская сторона отказалась от этого.

- Палестинская автономия поспешила обвинить Израиль, даже не зная фактов. Вот почему мы призвали палестинскую сторону быть прозрачной и согласиться на совместное расследование. Они отказались. – заявил Эрдан после того, как Управление ООН по правам человека распространило сообщение, в котором выразило свое «потрясение убийством Абу Акле» и озвучило требование «прозрачного расследования инцидента».

Пока же израильтяне подали запрос на получение пули, извлеченной из головы погибшей, для проведения экспертизы.

Один из блогеров, освещающих палестино-израильский конфликт, опубликовал две видеозаписи, утверждая, что они сделаны в момент гибели журналистки. На них видно, как выстрелы производят палестинцы, один из которых кричит – «Мы ранили солдата!». Установлено, что запись была сделана в момент гибели Абу Акле, но никто из израильских военных в ходе операции не пострадал. На второй записи слышен крик – «Поднимите его!». Блогер отмечает, что журналисты были в бронежилетах и касках, и палестинцы могли принять их за израильских военных.

После гибели Абу Акле в палестинских и израильских городах прошли демонстрации, участники которых блокировали улицы.