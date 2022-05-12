Сестра Джо Байдена назвала неожиданного кандидата в президенты США

Свое неожиданное заявление сестра Джо Байдена сделала во время эфира телешоу Фото: Википедия

Младшая сестра американского президента Джо Байдена, Валери Байден Оуэнс заявила, что супруга британского принца Гарри, Меган Маркл вполне могла бы стать потенциальным кандидатом на пост президента США. Причем кандидатом хорошим.

А еще сестра Байдена предложила герцогине Сассекской, имеющей американское гражданство, примкнуть к Демократической партии США.

Свое неожиданное заявление сестра Джо Байдена сделала во время эфира телешоу ITV Good Morning Britain и несколько ошарашила и ведущих, и зрителей.

Дело в том, что совсем недавно Байден Оуэнс заверила журналистов, что ее брат «абсолютно точно» будет участвовать в следующей президентской гонке.

Несмотря на свой преклонный возраст (а на момент следующих выборов действующему главе Белого дома исполнится 82 года) и очень низкий рейтинг Джо Байден, по словам его сестры, все еще преисполнен решимости побороться за главный пост в стране.

Мало того, 75-летняя сестра американского лидера принимала активное участие в его президентской кампании, а до этого активно помогала брату на политическом поприще.

С другой стороны, возможно, Байден Оуэнс и права – лучше уж Сонному Джо меряться силами в президентской гонке с далекой от большой политики опальной герцогиней, чем с Дональдом Трампом, который рвет и мечет в ожидании реванша.