Европа отменяет защитные маски в аэропортах и самолетах

Отмена масочного режима будет способствовать нормализации авиасообщения Фото: REUTERS

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Агентство по авиационной безопасности Евросоюза выпустили совместное заявление, согласно которому с 16 мая в аэропортах стран ЕС, а также в самолетах, совершающих рейсы в пределах альянса, будет отменено правило об обязательном ношении медицинских масок.

В заявлении также сказано, что отмена масочного режима будет способствовать нормализации авиасообщения, а также является важным шагом на пути к преодолению психологических последствий пандемии.

Само же решение, говорится в документе, принято на основании существующей эпидемиологической ситуации в странах Евросоюза и уровня вакцинации населения.

Вместе с тем граждан просят проявлять сознательность и при наличии кашля, либо в случае плохого самочувствия самостоятельно надевать маску, чтобы не подвергать риску других пассажиров.

В апреле обязательное ношение масок в самолетах, поездах и автобусах дальнего следования было отменено в США, поскольку федеральный судья в штате Флорида постановил, что власти страны превышают свои полномочия, заставляя граждан соблюдать подобные правила. В Белом доме решение судьи оспаривать не стали и заявили, что больше от пассажиров требовать ношения масок не будут.