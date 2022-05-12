Зачем папа римский встретился с женами «Азова»* и участником Pussy Riot

Франциск пообещал помолиться за их мужей Фото: REUTERS

11 мая папа римский Франциск после всеобщей аудиенции на площади Святого Петра, когда он традиционно уделяет короткое время «особым гостям», провел двухминутную беседу с женами заблокированных на территории завода «Азовсталь» членов нацбатальона «Азов» (*возбуждено уголовное дело в РФ). Подготовка встречи велась при содействии посольства Украины при Ватикане, однако окончательное решение было принято Римской Курией 5 мая, - сообщает газета Il Fatto Quotidiano.

Интересно, что сопровождал женщин в ходе церемонии не украинский посол, как это изначально планировалось, а издатель «Медиазоны» (организация признана в России иноагентом), продюсер Pussy Riot Петр Верзилов (признан иноагентом), прибывший в Италию в рамках работы над документальным фильмом про «зверства на Украине», для чего он, видимо, исподтишка снимал разговор с понтификом на камеру мобильного телефона.

Юлия Федосюк и Катерина Прокопенко передали главе Святого Престола два письма и фотографии раненых украинских солдат. Один из текстов был составлен самими женщинами, второй - якобы подписан главой канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Женщины попросили папу Римского посодействовать эвакуации «азовцев» в третью страну.

Франциск пообещал помолиться за их мужей и пожал им руки, - сообщает официальное информационное агентство Ватикана.

При этом на вопрос Верзилова касательно визита в Мариуполь или на Запорожье, понтифик ответил, что обсуждал эту проблему с одним из кардиналов и, по мнению последнего, это «возможно».

Глава католической церкви в последнее время все чаще называется в качестве фигуры, которая может способствовать возобновлению активных мирных переговоров. В частности, Франциск выразил желание встретиться с Владимиром Путиным в Москве – впрочем, это послание пока осталось без ответа. Кроме того, понтифик усомнился в необходимости поставок оружия на Украину и выразил мнение, что «лай НАТО у ворот России» вызвал гнев Кремля.