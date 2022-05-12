«Где мы возьмем деньги, Джо?»: В США набирает популярность видеообращение жителя Нью-Йорка к президенту страны

Невероятная щедрость по отношению к далекой стране настолько поразила американцев, что в Сети стал популярным этот видеоролик

Бьющая все рекорды инфляция, рост цен на бензин и продовольствие, непрекращающийся дефицит товаров первой необходимости, падение биржевых индексов – все это сегодняшний день американской экономики.

Наряду с этим правительство США раздает деньги направо и налево. В последние несколько недель миллиарды были выделены Украине. Причем так много, что сам президент Джо Байден вынужден был признать, что исчерпал все лимиты средств для Незалежной. Но уже через несколько дней, на встрече Большой семерки он объявил о дополнительной финансовой помощи Киеву в размере еще $130 миллионов.

Невероятная щедрость по отношению к далекой стране настолько поразила американцев, что в Сети стал популярным видеоролик, на котором житель Нью-Йорка обращается к главе Белого дома.

- Эй, Джо Байден, ходят слухи, что ты обещал Владимиру Зеленскому еще $130 миллионов на встрече «семерки». И где мы их возьмем? – эмоционально вопрошает мужчина. - Ты собираешься продолжать печатать деньги? В этом печатном станке, наверное, закончится краска. И кстати, ты видел Флинт, Детройт, Сиэтл или Портленд? Они сейчас выглядят как страны третьего мира. Но ты без проблем даешь Зеленскому еще $130 миллионов, и совокупно 17 миллиардов или больше. Кто считает? Куда идут эти деньги?

Перечисленные автором ролика американские города – одни из самых проблемных в Америке. Детройт и Флинт, расположенные в одном и том же штате, когда-то были центром американского автопрома. Сейчас это города с высочайшим уровнем безработицы и чудовищной бедности. В Сиэтле и Портленде сторонники движения «Жизни черны важных» добились прекращения финансирования полицейских подразделений, и жизнь в этих городах стала небезопасной.

Байден уже находил виновных в проблемах американской экономики. В частности, в росте цен на бензин он обвинил Россию. Вероятно, в бедственном положении Детройта и других городов США он также обвинит нашу страну.