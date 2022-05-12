Французский волонтер вернулся в ужасе: «Я видел нацистов по всей Украине! А мы их вооружаем»

Мы публикуем самую интересную часть записи

На днях в эфире небольшой французской радиостанции «Stud Radio» пришел необычный гость — Адриан Боке. В основном беседа касалась уникальной судьбы самого Боке, который тренировался, чтобы стать крутым спецназовцем, но на учениях получил травму из-за которой мог остаться полным инвалидом. Однако после установки особых имплантов сейчас мужчина может ходить как самый обычный человек, про что и говорил ведущий с героем программы. Правда, в процессе диалога участники затронули тему Украины, откуда экс-командос вернулся совсем недавно как волонтер, доставлявший медикаменты. И тут француза «прорвало», и он начал выдавать «неполиткорректный» для Запада взгляд на события в Незалежной. Мы публикуем самую интересную часть записи в переводе Андрея Бочарова.

СТРЕЛЬБА ПО КОЛЕНЯМ

- Я полностью отвечаю за то, что скажу. Там на месте я был свидетелем военных преступлений. Я видел много военных преступлений. Я говорю только о тех, что я сам видел на месте, и только те, которые совершили украинские военные, а не русские, - заявил Боке.

«Когда я вернулся во Францию, я был просто шокирован, что говорят люди по телевизору налево и направо, - рассказал француз. - Восемьдесят процентов из них вообще там не были, и никогда не были на войне, но бесконечно об этом рассуждают, я был в ярости!»

Особенно поразили бывшего спецназовца боевики «Азова» (запрещенная в России экстремистская организация): «Это меня по началу просто шокировало, потому что здесь в Европе мы им даем оружие, мы их вооружаем... Но они же нацисты с ясной атрибутикой, а мы такие «не смотри - не говори», а ведь у них нашивки «SS», и это везде, по всей Украине!»

- Я же работал с ними рядом, давал им лекарства и все такое. Знаете какие разговоры они вели прямо в моем присутствии? Я немного понимаю украинский, и говорю по-русски, и многие там еще говорят по-английски. Они ржут, и говорят, что если им попадется еврей или негр, они их убьют. Такие разговоры обычно сопровождаются у них гоготом. - раздосадовано заявил Боке.

- Я видел русских военных, которых взяли в плен, с которыми очень жестоко обращались. Они были связаны. Это было в каком-то сарае, туда приводили русских пленных на минивенах, по три или четыре человека. В каждого, кого они вытаскивали, они стреляли из «калашниковых» в колени, это были беззащитные, связанные пленные. У меня есть видео, я бы не смог утверждать такие вещи. У меня есть видео, на котором пленным русским стреляют в колени, - признался француз.

«Не знаю зачем, но еще до любых вопросов они стреляли, а потом, если какой-то несчастный пленный отвечал, что он офицер, то ему стреляли в голову, - рассказал Боке. - Вот такие «милые» разговоры, вот так это происходило на Украине, по крайней мере в батальоне «Азов». Бывший коммандос утверждает, что являлся очевидцев этой бойни: «Говорите что хотите, но я, и видел это своими глазами, это все в действительности было!»

ФАЛЬШИВКА ИЗ БУЧИ

На вопрос о трагедии в Буче Боке прямо сказал, что «это точно постановка».

- Там были трупы, но были и трупы которые привезли специально для фотосессии, - считает француз. -

- И еще кое-что расскажу, более серьезное. Вы же видели последствия бомбардировок, которые нам все время показывают по ТВ? Я видел американских журналистов на месте бомбардировки в маленьком парке неподалеку от Бучи. Эти американцы снимали видео: вот, мол, эти русские отбомбились по маленькому парку, и как это плохо, и всё такое. Я спрашиваю - а почему вы уверены, что именно так оно было? Они такие - да это неважно, главное фотки сделать, - отметил Боке.

По словам мужчины, в это время там как раз были боевики «Азова». «У них были эти минометы, которые надо вручную заряжать, они плохо регулируются, и там один из двух-трех выстрелов всегда мимо, они падают в метрах ста или еще дальше от русской военной техники, - рассказал француз. - Я говорю: постойте, это простое правило войны - вот например тут украинцы, тут русские, стреляют друг в друга, снаряды летают, туда-сюда».

- Если украинцы промахнутся - куда прилетает снаряд? Не в русских, а в украинский частный дом, и в украинскую многоэтажку! С русскими снарядами то же самое. Почему мы об этом не говорим? Нам говорят что все эти бомбардировки, все бомбы были в Буче - это только русские! Постойте, подумайте! – утверждает бывший коммандос.

ЗА СПИНАМИ ГРАЖДАНСКИХ

- Знаете, где располагались склады оружия прибывшего из Европы? Они были в подвалах жилых зданий, где мирные люди живут! Оружие завозят ночью на гражданских фургонах и хранят в домах, где проживают обычные мирные люди! И что происходит, когда туда привезли эти беспилотники, или что там еще? По ним стреляют. В результате восемь мирных граждан убиты, двое детей в больнице. Потом мне сказали, что один скончался. А это все русские. Подождите: объясните, почему оружие, прибывшее из Европы, хранится рядом с гражданскими? Знаете как это называется? Это использование населения как живого щита, - завил Боке.