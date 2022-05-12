«Все на измене»: Сбежавшая во Францию Рената Литвинова заговорила о предательстве

Рената Литвинова. Фото: Иван ВИСЛОВ

Рената Литвинова сразу после начала спецоперации России на Украине уехала из России. Актриса переехала в Париж, где у нее есть квартира. Судя по всему, возвращаться на родину она пока не намерена. Сорвавшая своим отъездом спектакли в МХТ им. Чехова артистка начала учить французский язык.

Изредка 55-летняя Рената делится в социальных сетях своими переживаниями. Литвинова призналась, что скучает по дому («А мыслями в России», - как-то написала она). Теперь актриса рассказала, какие настроения царят в ее окружении. Судя по всему, Рената потеряла многих друзей и знакомых.

- Все на измене, никто никому не звонит, все всех подозревают, время дистанций, ожиданий и предательств — все равно не просчитаете наперед, - написала актриса.

Во Франции Рената снялась в новом проекте французского модного дома Balenciaga. Она давно дружит с грузинским дизайнером Демной Гвасалия, ставшим креативным директором люксового бренда. Демна считает Ренату своей музой и приглашает ее на все показы новых коллекций. В соцсетях Литвинова часто демонстрирует наряды Balenciaga.

Во Франции Рената снялась в новом проекте французского модного дома Balenciaga. Фото: соцсети.

Напомним, актриса дважды была замужем. Первым мужем звезды кино стал продюсер Александр Антипов. Супруги прожили вместе всего год: поженились в 1996 году и расстались в 1997-м. Вторым супругом Литвиновой стал бизнесмен Леонид Добровский, за которым она была замужем с 2001 по 2007 год. В этом браке у нее родилась дочь Ульяна.

После развода бизнесмен хорошо обеспечил жену и дочь. Рената смогла купить квартиру в Париже и, когда дочке исполнилось 11 лет, отправила девочку учиться во Францию. В Париже Ульяна жила на попечении няни, а Рената приезжала туда из Москвы наездами. Проучившись в парижской школе пять лет, Ульяна еще два года жила в Лондоне, а затем переехала в Бельгию. Сейчас девушка учится в Антверпене на дизайнера одежды. После защиты диплома она собирается уехать в США и основать собственный модный бренд.

Кроме апартаментов в Париже у Литвиновой есть квартира в Москве площадью около 100 квадратных метров, расположенная в элитном доме на Патриарших прудах, и дача в Переделкино. Актриса также владеет виллой на испанском курорте Аликанте и домом в Швейцарии. Особняк площадью 110 квадратных метров выходит окнами на Женевское озеро.