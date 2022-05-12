Дава решил жениться на певице Мари Краймбрери. Пара познакомилась на телешоу Фото: соцсети

Весна спровоцировала знаменитостей на откровенные признания и предложения руки и сердца. В этом году ждем сразу несколько свадеб. Кто-то из звезд спешит в загс, другие пока только дарят кольца с бриллиантами.

Экс-жених Ольги Бузовой нашел жену на телешоу

Ведущий «Дома-2», блогер и певец Давид Манукян (Дава) собрался женится. Даву узнали, благодаря роману с Ольгой Бузовой – на ней он тоже хотел жениться, но не вышло. Когда Бузова уволилась с «Дома-2», то продюсеры назло Ольге позвали одним из ведущих шоу ее бывшего. На днях Дава рассуждал публично о любви так: «Есть ли у меня мозоли на правой руке? Откуда?! Ведь я в отношениях. Вообще хочу жениться в этом году, хочу детей». А вот о том, кто его избранница промолчал. Мы узнали.

29-летний Дава уже сделал предложение руки и сердца своей ровеснице – певице Мари Краймбрери. Хрупкая брюнетка – автор и исполнитель песен. Парочка на майские праздники отдыхает в дорогом турецком отеле. Давид (Дава) и Мари (Марина) познакомились осенью прошлого года на съемках телешоу. В проекте «Дуэты» на канале «Россия» продюсеры формируют пары для исполнения хитов по собственному усмотрению. Даву поставили в пару с Краймбрери петь «Amore». Давид был очарован и после шоу как настоящий блогер добивался внимания женщины через соцсети, обращаясь к миллионам своих подписчиков: «Кажется, я влюбился. Отмечайте в комментах Мари и пишите: «Иди с Давидом на свидание». Манукян своего добился – пара стала встречаться, их роману уже полгода. Мари Краймбрери потребовала от жениха-блогера не афишировать роман, и он долго продержался. В ближайшие дни парочка объявит об отношениях. Ну а свадьбу ждем осенью.

«Татушка» Лена Катина выходит замуж за миллиардера

37-летняя певица Лена Катина две недели назад получила от жениха кольцо с огромным бриллиантом и предложение руки и сердца – свадьба в этом году. Экс-солистка группы «Тату» Катина поделилась радостной новостью: «Вчера мне сделали предложение, крайне неожиданно. Я сказала: «Да!» Люблю тебя, Дмитрий Спиридонов. Я с тобой очень счастлива!» Познакомилась пара в июне прошлого года – Лена Катина пела на 39-м дне рождении миллионера Дмитрия Спиридонова. Спиридонов – очень богатый человек, известен в бизнес-сообществе как сооснователь одного из платежных сервисов.

Елена Катина готовится к свадьбе с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым Фото: соцсети

Миллионер влюбился в Катину и стал красиво ухаживать. Лена одна воспитывает 7-летнего сына Сашу, с его отцом словенским музыкантом Сашо Кузманович давно в разводе. Поэтому на ухаживания ответила. Спиридонов окружил Катину вниманием, заботой и любовью. Встречаться начали в июле прошлого года – вскоре после концерта Катиной на дне рождении бизнесмена. Спиридонов позвал Катину на ужин в ресторан. Лена говорит: «Все началось с переписки: когда мы обсуждали детали будущего сотрудничества и потом уже не могли наговориться. Дима очень харизматичный человек, и я безумно рада, что он никак не связан с шоу-бизнесом».

Катина вместе с предложением руки и сердца получила кольцо с бриллиантом Фото: соцсети

Эта пара уже прошла через серьезное испытание. В 2014-м году Дмитрий Спиридинов победил рак щитовидной железы. В это году случился рецидив – Дмитрий справился: «Вернулось. Но я победил. И еще раз убедился, человеческий мозг может все. И, естественно, современная медицина». За поддержку в трудный период Дмитрий благодарит Елену Катину: «Единственная девушка, прекрасная мама, любимая женщина, ради которой я буду жить. И это мой смысл. Я нашел свое счастье, семью и поддержку. Заметил поздно, но понял, что искал не там, а прилетело оттуда, откуда не ждал. И я счастлив. Люблю своего Рыжика. Всю ее прекрасную семью. И я так счастлив! Счастлив как никогда. Я уже и забыл это чувство. И спасибо тебе, Леночка, за бескрайнюю веру в меня. Так, как ты, никто в меня не верил и не поддерживал, даже иногда родная мама. Благодаря тебе я отпустил множество обид. Ты вдохновляешь меня на постоянную работу над собой, не потому что так нужно, а потому что я так хочу, хочу быть любимым и счастливым». Спиридонов с самого начала дарит Катиной очень дорогие подарки: украшения с драгоценными камнями. Ждем красивую свадьбу.

Карнавал выходит замуж

20-летняя Валя Карнавал готовится к свадьбе с 27-летним Сашей Стоуном. Невеста – блогер и певица, о которой аудитория постарше узнала после скандала с Долиной. Народная артистка Лариса Долина и Валя Карнавала поспорили в интернет-шоу на тему музыкального образования, которого у поющего блогера нет. Зато теперь у Вали Карнавал есть жених. Саша Стоун – четырехкратный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, а теперь блогер. Познакомилась пара в начале года на съемках телешоу «Звезды в Африке»: однажды после ливня Валя заболела, а Саша за ней начал ухаживать, помогать. Отношения продолжились в Москве. На эти майские праздники парочка отдыхает на Мальдивах, где Саша вручил Вале кольцо с бриллиантом и сделал предложение. Карнавалу быть!

Блогер Валя Карнавал и чемпион мира по смешанным единоборствам Саша Стоун сейчас на Мальдивах. Вот в такой романтичной обстановке Саша сделал Вале предложение Фото: соцсети

Валя Карнавал похвасталась кольцом, которое получила на помолвку Фото: соцсети

Асмус готова

34-летняя актриса Кристина Асмус два года счастлива в отношениях с коллегой 27-летним Романом Евдокимовым. Роман у пары актеров начался, благодаря совместной работе в Санкт-Петербурге в иммерсивном спектакле «Вернувшиеся». Кристина и Роман встречаются, много времени проводят вместе. Асмус рассталась с комиком и бизнесменом Гариком Харламовым почти три года назад и замуж все это время не спешила; у экс-супругов есть общая дочь. А вот Евдокимов женат не был. По слухам Роман сделал Кристине предложение и подарил колечко. В апреле Асмус рассекретила свой роман и своего Романа. Ждем свадьбу. Говорят, что будет просто роспись – афишировать это событие Асмус не намерена.

Кристина Асмус и Роман Евдокимов впервые поцеловались на работе — в спектакле «Вернувшиеся» Фото: соцсети

Тимати и его новая холостячка

38-летний музыкант и бизнесмен Тимати на юбилей Филиппа Киркорова в конце апреля пришел с новой спутницей. Тимур встречается с моделью Валентиной Ивановой. Зимой Тимати брал Валентину на отдых в ОАЭ, где были его мама и дочь. Валя нашла общий язык с мамой Тимура, однако это ни о чем не говорит – этот холостяк еще ни на ком не женился. Напомним, что у Тимати есть дочь и сын – от экс-возлюбленных (кстати, тоже моделей). Детей Тимур обожает, а вот избранниц меняет достаточно часто. Впрочем, если Валю вывели в свет, то для нее это хороший знак – значит рэпера зацепила.

Новая подружка Тимати по традиции — модель с идеальной фигурой. Девушку зовут Валентина Иванова Фото: соцсети

Ксения Собчак понаблюдала за парочкой на юбилее Киркорова и уже подколола их в соцсетях: «Всем девушкам Тимура несказанно везет. Фавориткам мгновенно дарится браслет Cartier Love (в бриллиантовой версии, у него самого такой же). Чуть позже будет кольцо с булыжником (нет сомнений). И еще распознать можно по двум крестам-подвескам». Говорят, что кольцо Валя уже получила.

Иванова – модель, часто рекламировала нижнее белье, поэтому в ее соцсетях много фото в этом самом белье и в купальниках.

Фигурный роман

17-летняя Александра Трусова и 18-летний Марк Кондратюк в эти майские праздники наконец-то подтвердили роман. Об отношениях этих фигуристов вот уже год догадывались фанаты. Саша – призер Олимпийских игр, Марк – олимпийский чемпион, поэтому поклонники фигурного катания за именитыми спортсменами следят. За минувший год их видели за ужином в московском ресторане, отслеживали лайки друг другу в соцестях… Но это ведь не доказательства. И вот они оказались в одной компании фигуристов на отдыхе в ОАЭ. В Дубае Марк и Саша решили больше не скрывать отношения и поделились с фанатами парочкой совместных фото. Как известно, у фигуристов вся жизнь проходит на тренировках и соревнованиях – поэтому ледовый роман не редкость. А пара красивая!