Среди сложивших оружие украинских солдат оказался 72-летний отец с 50-летним сыном: "Их вызвали в военкомат и отправили воевать"

Среди военнопленных есть раненые. Они получают в центре квалифицированную медицинскую помощь

Минобороны России продемонстрировало видеокадры работы одного из Центров размещения военнопленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. На кадрах охраняемая территория, где содержаться мужчины, что были задержаны с оружием в руках.

- Мама, нахожусь в центре содержания военнослужащих, все нормально. Я не раненый, не больной, - говорит на вид сорокалетний мужчина.

- Ну, ты задержанный, ну слава богу, - отвечает по громкой связи дрожащий женский голос.

В трубку говорит другой военнопленный: «Мам, я в плену, все хорошо. Чистый накормленный, все хорошо».

- При поступлении оформляем карточку учета, - рассказывает Алексей, начальник Центра содержания. - Большинство задержанных лица без опыта и даже навыков боевых действий из территориальной обороны. Основная масса - 40-50 лет. Но был даже 72-летний отец с 50 -летним сыном. Сказали, что их вызвали в военкомат, дали автоматы и отправили воевать.

Андрей, заместитель начальника Центра: «По прибытию осмотр на педикулез, стрижка, дезинфекционно-душевая установка в палатке. Пленные обеспечиваются мылом, шампунем и мочалками, новым нижним бельем. Немытые небритые, многие говорят, что мылись месяц назад».

Среди военнопленных есть раненые. Они получают в центре квалифицированную медицинскую помощь.

- Вышел из подвала, хотел перебежать в другой дом, но попал осколок в руку. Упал, попал в плен. Так и оказался тут. Спасибо за помощь, очень хорошие врачи и военные, - говорит военнопленный по имени Алексей.

Все постояльцы Центра содержания военнопленных обеспечены трехразовым питанием. Оно такое же, как у российских военнослужащих. Да и питаются все из одного котла.

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