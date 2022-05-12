Звездные детки выбирают профессию: куда пойдут учиться наследники Олега Газманова, Михаила Ефремова, Евгения Цыганова и других звезд

Марианна Газманова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьники страны на низком старте: каких-то пару недель - и привет, каникулы! Беззаботное время для всех, кроме выпускников. И в этом случае известная фамилия роли не играет: звездные одиннадцатиклассники готовятся сдавать экзамены наравне со всеми. "Комсомольская правда" узнала, о чем грезят знаменитые наследники, и в какую копеечку это влетит их родителям.

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ

Дочь Вера Ефремова, 17 лет

Вера, дочь Михаила Ефремова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пока знаменитый отец отбывает срок (по худшему сценарию, артист выйдет на свободу 30 декабря 2027 года. - Ред.), его старшая дочь от брака с Софьей Кругликовой успела стать выпускницей: 17-летняя Вера Ефремова в этом году оканчивает московскую школу №57 с математическим уклоном. Наследница знаменитой фамилии с детства мечтала быть артисткой, и папа тут не при чем: она, мол, пойдет по стопам великой бабушки Аллы Покровской. Опыт съемок у Веры уже есть, правда, необычный. В прошлом году Михаил Ефремов в рамках тюремной самодеятельности снял фильм к 200-летию Достоевского и даже получил приз во всероссийском конкурсе среди осужденных. Дочке досталась роль Сони Мармеладовой - она прислала в колонию видеозапись своей игры.

Впрочем, теперь мечты о славе в прошлом.

- Я планирую поступать сразу в два вуза: в Высшую школу экономики на международную журналистику и во ВГИК на факультет киноведчества, - рассказала Вера Ефремова "КП". - Кто такой киновед? Это, можно сказать, кинокритик: тебя учат различать хорошее и плохое кино, разгадывать идеи создателя. Изучать кинематограф, как явление, мне очень интересно. Только представьте: смотришь фильмы и затем выдаешь о них свое мнение. Работа мечты! Да и с журналистикой эта профессия в чем-то схожа: и тут, и там надо много писать. Статьи, рецензии, отзывы. А от идеи стать артисткой я отказалась где-то полгода назад, решила, что мне нужна более спокойная, стабильная и размеренная профессия.

Стоимость коммерческого обучения в ВШЭ на журналиста: от 590 тысяч рублей в год.

Стоимость коммерческого обучения во ВГИКЕ на киноведа: от 470 тысяч рублей в год.

ОСКАР КУЧЕРА

Сыновья Александр Марков, 18 лет, и Александр Кучера, 17 лет

Оскар Кучера со старшим сыном Александром. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актер и телеведущий - пять раз (!) папа: у него подрастают четыре сыночка и лапочка-дочка. Старший Саша от предыдущего брака пошел в школу позже - так он со сводным братом-погодкой одновременно оказался в школе. Соответственно, в этом году Александр первый и второй - выпускники. А вот профессии они выбрали совершенно разные.

...и с Александром-младшим. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Пятеро детей - это дорого, поверьте! - признался "КП" Оскар Кучера. - Особенно в том, что касается учебы: репетиторы, поступление. Например, мой второй сын практически отличник, у него высокие баллы по ЕГЭ: русский он написал еще в прошлом году, учась в 10 классе, и все остальные предварительные экзамены сдал хорошо. Но он поступает в Высшую школу экономики на факультет управления бизнесом - бесплатного обучения там попросту нет. А первый сын в этом году поступает в театральный институт, чем я очень горжусь - мы с ним вместе готовили программу. В Щепкинском училище он прошел с прослушивания сразу во второй тур, во ВГИКЕ - сразу в третий. И я очень надеюсь, что он поступит. Мне с детьми, тьфу-тьфу-тьфу, повезло!

Стоимость коммерческого обучения в ВШЭ на управлении бизнесом: от 650 тысяч рублей в год.

Стоимость коммерческого обучения во ВГИКЕ актерскому искусству: от 470 тысяч рублей в год, в Щепкинском училище - от 471 тысячи.

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ

Дочь Марианна Газманова, 18 лет

Олег Газманов с дочерью Марианной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рыжеволосая красавица, которой с детства прочили творческую карьеру, в этом году оканчивает столичную "Хорошколу" - элитное заведение, где в учениках отметились дети Филиппа Киркорова, Олега Табакова и других звезд. Еще пару лет назад дочь "есаула" активно позировала для фотосессий под строгим контролем матери, которая лично отбирала всех фотографов и стилистов. Казалось, камера Марианну любит - а значит, ей прямой путь в модели или актрисы. Ну, или в музыканты: дочь Газманова играет на гитаре и укулеле, занимается танцами, а остальное, мол, сделает известная фамилия.

Но когда пришло время выбирать профессию, рыжая бестия вдруг всех огорошила.

- Творческих единиц в семье хватает и без меня. Моя цель - изучать международный бизнес в МГИМО, - поделилась Марианна с "КП" на Балу дебютанток Татлер, где блистала прошлой осенью. И тут же прагматично заметила: Только о карьерных планах я распространяться не буду, чтобы не сглазить.

Кстати, на том же балу продолжать династию отказалась еще одна знаменитая наследница - 16-летняя Маша Табакова. Дочь артиста, которой до выпускного еще год, выбирает между дизайном и менеджментом в фэшн-сфере, потому что боится не оправдать ожидания: "Все-таки я ношу фамилию своего знаменитого папы".

Стоимость коммерческого обучения в МГИМО международному бизнесу: от 588 тысяч рублей в год.

МАРИЯ АРОНОВА

Дочь Серафима Аронова, 18 лет

Мария Аронова с дочерью Серафимой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У звезды "Батальона" двое детей: 30-летний сын Владислав Гандрабура пошел по стопам матери и теперь играет с ней на одной сцене в театре Вахтангова. А вот младшая Серафима собирается поступать на психфак. Несколько лет назад она сама обращалась к специалисту с подростковыми проблемами и с тех пор жаждет изучать психические расстройства. Впрочем, знаменитую маму это только радует.

- Я мечтаю, чтобы дочь Сима получила правильное образование, - рассказала Аронова в недавнем интервью. - Я смотрю на нее и четко вижу: ее главное предназначение - помощница для людей. Она такое теплое ядро, около которого люди могут греться. Недавно она выдала: хочу быть психотерапевтом или психологом. Дай Бог, у нее все получится.

Кстати, в артистки Серафима никогда и не собиралась: в детстве она планировала стать ветеринаром.

Стоимость коммерческого обучения в МГУ на психолога: от 383 тысяч рублей в год, в МГПУ - от 97 тысяч.

ЕВГЕНИЙ ЦЫГАНОВ

Дочь Полина Цыганова, 17 лет\

Полина Цыганова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Старшая из семи (!) детей Цыганова от актрисы Ирины Леоновой в этом году заканчивает московскую школу №1231, где последние годы училась на заочном отделении. С профессией наследница определилась давно: она собирается поступать в театральный и уже снялась в нескольких сериалах. Так, в этом году выйдут три проекта с ее участием: "Алиса" и "Отчаянная" на видеоплатформах и "Паромщица" на канале "Россия".

На других детей знаменитостей Полина не похожа: скромная, закрытая, не дает интервью и практически не ведет соцсети. Лишь однажды, позируя глянцевому журналу, коротко рассказала о себе: любит петь, слушает Эллу Фитцджеральд, играет на скрипке, фортепиано и флейте. Кстати, увидеть наследницу Цыганова чаще можно на странице его жены Юлии Снигирь. Несмотря на то, что актер ушел от бывшей супруги, когда та ждала седьмого ребенка, детям удалось сохранить с отцом и его новой семьей теплые отношения.

Стоимость коммерческого обучения во ВГИКЕ актерскому искусству: от 470 тысяч рублей в год, в Щепкинском училище - от 471 тысячи.