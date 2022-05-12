Российские войска сбили 13 украинских беспилотников над Донбассом

По данным представителя Минобороны России за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники

- Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгорода-Северский Черниговской области. В результате ударов уничтожено более 320 националистов, выведены из строя 72 единицы военной техники, - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отметим, что Новогород-Северский граничит с Брянской областью России, которая неоднократно подвергались нападениям украинских националистов и диверсантов.

Напомним, 29 апреля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и иных украинских воинских формирований произвели не менее 35 прицельных выстрелов из минометов калибра 120 мм по сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, находившимся на территории пограничной заставы «Белая Березка» в Трубчевском районе. А 30 апреля под минометный обстрел попала нефтеналивная станция ОАО «Русснефть» в селе Жеча Стародубского района Брянской области.

По данным представителя Минобороны России за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники: в районе Одессы - радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавлоки Харьковской области - склад ракетно-артиллерийского вооружения.

По данным Минобороны, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Генерал-майор отметил, что в районе Коротыч Харьковской области также уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300, а на территории Харьковской области и Донецкой Народной Республики ликвидированы три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ.

Войска противовоздушной обороны в течение суток сбили на Донбассе 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, а районе острова Змеиный попался один «Байрактар-ТБ2».

Десятки мирных граждан Украины сегодня могут отмечать свое второе день рождение: за ночь российскими силами ПВО перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровой, Тополькое и Донецком.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

164 - самолета.

125 - вертолетов.

821 - беспилотный летательный аппарат.

303 - зенитных ракетных комплекса.

3013 - танков и других боевых бронированных машин.

364 - установки реактивных систем залпового огня.

1471 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2824 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Минобороны России продемонстрировали работу ремонтных подразделений, которые обеспечивают проведение специальной военной операции на Украине. Военнослужащие подразделений проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники в пунктах восстановления техники в полевых условиях. Российские военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

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