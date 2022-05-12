Определен порядок въезда в Россию иностранных участников ПМЭФ-2022

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года

Для оформления визы на въезд в Российскую Федерацию приглашенному на Форум гостю необходимо обратиться в соответствующее консульское учреждение Российской Федерации за рубежом с приглашением от Оргкомитета ПМЭФ, на основании которого работает ускоренный формат получения визы.

Кроме того, в этом году участникам необходимо дополнительно оформить визовую карточку ПМЭФ в Едином личном кабинете (ЕЛК) на сайте Форума.

Во избежание организационных моментов с пересечением российской границы всем иностранным участникам необходимо:

– не позднее чем за трое суток до выезда внести данные о въезде в Россию в ЕЛК;

– иметь при себе действительный заграничный паспорт и визу (если виза необходима для въезда в Российскую Федерацию);

– иметь при себе документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за два календарных дня до прибытия в Россию, и копию письма-приглашения утвержденного участника Петербургского международного экономического форума – 2022 (или письма о визовой поддержке) и распечатанную визовую карточку из ЕЛК.

- Упрощение процедуры въезда в Россию для участников и гостей Форума значительно улучшает перспективы развития делового климата и делового туризма:представители бизнеса и официальные лица в условиях ковидных ограничений могут въехать в страну на период времени больший, чем даты проведения Форума, что позволяет эффективно использовать время пребывания в России для проведения встреч и участия в мероприятиях Форума, а также посетить еще несколько регионов России, где существуют представительства компании. Уже сегодня свое участие в Форуме подтвердили представители из 77 стран, – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.