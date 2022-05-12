В шествии «Поклонимся героям» в Алма-Ате приняли участие более 100 тысяч человек

Фото: Almaty TV

Возложение цветов, торжественные церемонии, праздничные концерты, выставки и спортивные состязания прошли во всех регионах республики. В Алмате шествие «Батырларға тағзым»/«Поклонимся героям» (аналог «Бессмертного полка») собрало более 100 тысяч казахстанцев.

Вот что рассказывает депутат нижней палаты парламента Казахстана Андрей Линник, который в канун Дня Победы участвовал в велопробеге под Алма-Атой:

«В этом году название акции «Бессмертный полк» изменилось, но суть не поменялась. 9 мая я прилетел в столицу. Здесь у монумента был наш президент Касым-Жомарт Токаев, потом прошло шествие, в котором я принял участие. Шло очень много народа. С портретами, с фотографиями, с морем гвоздик. Была техника тех времён. Память жива и в памяти живы все участники.

Мой дед – Линник Фёдор Леонтьевич, который прошёл войну, дошёл до Риги, получил ранение, был награждён медалью «За отвагу». Я шёл с портретом своего деда. Горжусь дедом. Он, даже получив ранение, развернул артиллерийское орудие и начал стрельбу по фашистским танкам. После ранения его комиссовали домой. Настроение 9 мая у всех было праздничное. Вечером был красивый салют, на набережной собралось много людей».

В эти дни социальные сети полны ярких фотографий и видео праздничных акций в Казахстане. Приз зрительских симпатий завоевала маленькая жительница Нур-Султана по имени Дамели – на видеоролике полуторагодовалая кроха, правнучка участника войны, покоряет высокие ступеньки, чтобы возложить цветы к памятнику генерал-майору Панфилову. Ролик набрал за сутки более 2 млн просмотров и лайков.

По мнению кандидата политических наук, члена Общественной палаты Астрахани Александра Васильева, для огромного количества людей акция «Бессмертный полк» (в случае Казахстана «Поклонимся героям») – это дань уважения к истории своих семей. «Не дай Бог кому ещё пережить такое! Вы знаете, я учился в Алма-Ате в школе имени Ивана Панфилова и имел честь встречаться с выжившими бойцами Панфиловской дивизии. Помню Малика Каюмова, на которого я, первоклашка, смотрел с немым восторгом. В Алма-Ате сохранилось почитание Панфиловский дивизии, есть и парк её имени. Очень бережно в Казахстане относятся к памяти своих героев», - говорит политолог.

По словам редактора отдела культуры издания «Деловой Казахстан» Айгуль Бейсеновой, возложение цветов началось задолго до праздника, а сам праздник можно смело назвать общенародным.

«Никакая западная пропаганда не способна стереть из памяти этот праздник, выстраданный ценою жизней 27 млн советских людей. А тех, кто не знает истории, кто отрицает подвиги героев войны, я просто блокирую. Не слушайте глупости зомбированных недоумков! Вечная память всем героям Великой Победы», - написала в сети казахстанская журналистка.

С этим согласен глава Ассоциации татар и башкир Казахстана Ринат Абдулхаликов. «Сегодня в Алматы прошёл «Бессмертный полк». Не берусь судить, сколько было народу - было очень много. Я рад, что в наше неспокойное время люди вышли почтить Память своих родных, внесших вклад в Нашу Общую Победу в Великой Отечественной Войне. Кто бы ни пытался оспорить наше прошлое, у них никогда не получится стереть память у нашего народа, в моей семье.

Мои дети с гордостью несли портреты своих прадедов. Абдулхаликов Султан Набиевич прошёл две войны, вернулся домой и ещё долго служил своему народу. Мажитов Ибрай Гайнуллович остался в земле Орловской области.

Когда мы сегодня проходили мимо школы на Гоголя и 8 марта, я рассказывал детям, что в здании школы в 1941 году располагался военкомат, где лейтенант Ибрай Мажитов занимался формированием трех дивизий, в том числе и Панфиловской. С последней дивизией сам ушёл на фронт. Наш Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев и Вечный Огонь - это сакральное место всех казахстанцев. Да будет Мир!», - рассказал глава Ассоциации татар и башкир Казахстана Ринат Абдулхаликов.

Другой алмаатинец, подполковник пограничной службы Игорь Егоров, рассказывает, что его дед был пулемётчиком. «Воевал под Мукденом в 1945 году. Вернулся. Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За Отвагу», «За победу над Японией». Перед смертью служил в МВД, был подполковником. Я тоже воевал, в Афганистане», - говорит подполковник.

Для казахстанского военного врача, лауреата премии «Народный герой» Анатолия Осипова память о войне наполнена высоким смыслом. «Мой отец, дедушка воевали в Великой Ответственной войне. Я участвовал в пограничном конфликте в 1969 году у озера Жаланашколь. Был на поле боя. Перевязывал раненых. Желаю, чтобы никто никогда не видел, что такое война. Это то, что пережить тяжело. Я родился в 1935 году, помню сложные времена, но пережили. Берегите мир! Это самое главное, что есть в жизни человека. Пусть люди живут спокойно», - сказал врач.

«Нужна общая память, общее противостояние угрозам»

Комментируя прошедшие в Казахстане торжества по поводу Дня Победы, российский историк, член Ассоциации историков СНГ Александр Макушин отметил, что, помимо прочего, проведение праздничных акций в этот священный день дает возможность развивать полноценные интеграционные процессы на постсоветском пространстве. «Такие процессы будут подвергаться, естественно, ударам. Но для жителей и Казахстана, и России, и Белоруссии, и других стран СНГ, а также Украины и Прибалтики со временем придет осознание, что в этом меняющемся мире, вступившем в полосу глубочайшей турбулентности, именно в этот момент важно объединение как экономическое, так психологическое. Нужна общая память, общее противостояние угрозам.

Как один из важных рычагов, объединяющих людей на всем постсоветском пространстве, – это акция «Бессмертный полк». С одной стороны, мы сохраняем память о Великой Победе, надеюсь, в последней мировой войне в истории человечества, а с другой – мы осознаем наше некое единство. Надо сказать большое спасибо тем людям, кто поддержал эту акцию, сохраняет историческую память», - считает историк.

Внучка легендарного генерала Ивана Панфилова Айгуль Байкадамова рассказала, что акция «Поклонимся героям» собрала более 100 тысяч граждан: «Было много детей, шли семьями. После окончания шествия пришли к нам в Алма-атинский военно-исторический музей Министерства обороны Казахстана, где целый зал посвящен 8-й гвардейской дивизии. Мы ждали посетителей, подготовили новые экспозиции».

«Одна история, один народ!»

Жительница Алма-Аты, врач Ирина Аракелова также поделилась впечатлениями от праздника: «Утром 9-го мая беру папин портрет и выхожу из дома, спешу к парку им. Горького, где намечен сбор «Бессмертного полка», добираться решила на общественном транспорте. Неожиданное, своеобразное шествие началось уже оттуда. Только я вошла в троллейбус с портретом папы в руках, как тут же со всех концов раздалось: «С праздником!» На остановках в троллейбус входили всё новые люди. Радостные голоса наполнили весь салон. И вот уже чей-то чистый голос заводит песню «День Победы», её подхватывают и к конечной остановке перед ул. Кунаева уже хор спел ни одну песню.

Быстрым шагом прохожу остаток пути и понимаю, что до парка даже не придется доходить. Маленькая площадь перед центральным входом полностью заполнена людьми. Где-то там далеко передо мной и широкая улица Гоголя, и прилегающие к ней улочки заполнены народом. А люди с портретами всё прибывают и прибывают. Передовые шеренги уже построились. Первая держит в руках огромное голубое полотнище с надписью «Поклонимся героям». Звучит команда, шествие началось. Пропускаю ряд за рядом, ищу знакомых взглядом. Тщетно. Народ идёт без промежутков, на каждом шагу в общий поток вливаются новые участники, встраиваюсь и я и иду плечом к плечу с моими ровесниками, со сверстниками моего сына, с детьми. Заметила пожилого мужчину с орденами и медалями, которого бережно поддерживали под руки внуки. И на лицах у всех какой-то особый свет.

Разглядываю идущих рядом, впереди, позади – почти у каждого в руках портрет кого-то из родных. И всё объединяют два главных чувства – радость и гордость.

И там, и тут дружно поют знакомые всем песни. Идём не молча, интересуемся: «А у вас кто?» И с неподдельным интересом слушаем такие разные истории. Но у всех об одном: мы победили тогда, и мы едины сейчас. Мимо прошествовала большая семья – там были и седоватые, и молодые, и их дети, а в руках портреты с разными лицами, с разными датами гибели, но с одной фамилией. Я поняла – это та самая цена Победы. Одна история, один народ!»