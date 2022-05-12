Минобороны демонстрирует видеокадры работы богов войны по «Азовстали»

Минобороны России опубликовало видео работы гаубиц "Мста-С" на Украине

Минобороны России публикует видеокадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в ходе специальной военной операции.

- Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника, - перечислили цели артиллеристов в Минобороны России.

В военном ведомстве отмечают, что расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» ведут огонь на дальностях до 30 километров. Точные удары по позициями украинских националистов помогают наносить беспилотники и корректировщики огня на линии соприкосновения.

«Выполняем задачи по прикрытию воинских колонн, уничтожению бронированной техники, блокпостов. Демонстрируем мощь артиллерии, не зря ведь говорят, что артиллерия - боги войны», - рассказывает о работе боевого расчета командир орудия Сергей.

В Минобороны России отметили, что для уничтожения укреплений в которых засели боевики боги войны применяют снаряды на фугасное действие. Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям по заглубленным бетонированным укреплениям противника.

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