Ученые: из-за лесных пожаров у людей растет риск опухолей мозга и рака легкого

Людям, живущим вблизи частых лесных пожаров, особенно важно проходить онкологические скрининги Фото: REUTERS

С тем, что дым и гарь от пожаров вредны для здоровья, не поспоришь. Но как именно они влияют на организм? Исследователи канадского Университета Макгилла решили проверить, не растет ли количество случаев рака. Ведь, с одной стороны, продукты горения это известные канцерогены. А с другой стороны, онкозаболевания входят в число болезней, которые чаще всего становятся причиной преждевременной смерти людей во всем мире.

Специалисты изучили данные о состоянии здоровья более 2 миллионов жителей Канады за почти 20-летний период (с 1996 по 2015 годы). И оценили влияние пожаров в случаях, когда жилые районы находятся в радиусе 50 км от горящих лесов.

Результаты такие:

- у людей, которые провели 10 лет жизни в пределах 50 км от лесных пожаров, растет заболеваемость раком легкого: в среднем на 5%, но в зависимости от возраста человека цифра может быть выше или ниже;

- вдвое серьезнее оказалась угроза развития опухолей мозга: такие виды рака в населенных пунктах относительно недалеко от горящих лесов (до 50 км) встречаются на 10% чаще;

- а вот влияние пожаров на онкогематологические заболевания (различные виды рака крови), к счастью, не подтвердилось. После тщательного анализа оказалось, что их распространенность такая же, как у жителей других районов.

А КАК У НАС?

В России подобные исследования не проводились. В то же время известно, что после сильных лесных пожаров вкупе с жарой, которые накрыли центральный регион нашей страны в 2010 году, ощутимо выросла смертность. В первую очередь тогда врачи фиксировали всплеск летальных исходов у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями центральной нервной системы, рассказала kp.ru замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Если исходить из результатов канадского исследования, то людям, живущим вблизи частых лесных пожаров, особенно важно проходить онкологические скрининги. Это обследования, которые помогают выявить рак на ранних стадиях. В России такие проверки входят в бесплатную диспансеризацию. Все подробности о ней, включая список онкоскринингов, можно найти в разделе «Здоровье» на сайте kp.ru.