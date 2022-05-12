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В мире12 мая 2022 10:04

Канцлер Германии признал, что Россия будет одним из центров нового мира

На Западе начинают понимать, что с Москвой все же придется договариваться
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Шольц говорит, что Россия будет одним из центров многополярного мира, который уже формируется

Шольц говорит, что Россия будет одним из центров многополярного мира, который уже формируется

Фото: REUTERS

Удивительную гибкость мысли демонстрирует немецкий канцлер Олаф Шольц. Меньше месяца назад он заявил, что Россия не должна выиграть в ситуации на Украине. То есть отводил ей роль проигравшей стороны, которая, по железным правилам истории, должна смиренно принять свою участь и подчиниться воле победителей. И вдруг вчера тот же Шольц говорит, что Россия будет одним из центров многополярного мира, который уже формируется. Другими полюсами этого мира, по его версии, будут США, Китай, ЕС и ряд азиатских стран, в том числе Южная Корея, Япония, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Индия.

Трудно удержаться от вопроса: а не по Кремлевским ли «темникам» заговорил канцлер Германии? Ведь именно признание многополярности и конца американской гегемонии в мире являются главными политическими целями событий на Украине.

Что-то в сознании западных политиков за последний месяц все же сдвинулось. Они явно пытаются отойти от первоначально жестко обозначенной схемы: одинокая авторитарная Россия против демократической Украины, которую поддерживает весь мир. Волей-неволей приходится принимать реальность, которая никак этой схеме не соответствует. И вынужденное признание Шольцем России как одного из центров влияния в новой мировой архитектуре получает неожиданную поддержку из-за океана.

Ричард Хаас, президент Совета по международным делам и один из наиболее авторитетных американских политологов написал колонку под интригующим заголовком: «Дипломатия между Россией и Западом все еще возможна?» И дает утвердительный ответ на этот вопрос. Возможна, считает Хаас, ссылаясь на недавний обмен заключенными между Россией и США. Не следует все отношения с Москвой связывать исключительно с ее действиями на Украине, продолжает он. И поясняет: Россия может повлиять на другие западные интересы, такие как ограничение ядерного и ракетного потенциала Ирана и Северной Кореи, а также борьба с изменением климата.

Дальше - больше. Западу не следует пытаться «сменить режим» у русских, надо иметь дело с такой Россией, какая она есть. Да и Украине, при всей ее поддержке Западом, не во всем стоит поддакивать, в том числе относительно ее требований «международного трибунала» и «компенсаций», а также перестать усердствовать в помощи ее охоты на российских генералов.

Понятно, что отдельные высказывания политиков, а тем более политологов, погоды в мировой политике еще не делают. Важно просто зафиксировать: процесс переосмысления логики тотального противостояния Запада России до «победного конца» уже идет. Хотя ожидать, что он будет простым и прогнозируемым, тоже не следует. Пока Шольц рассуждал о многополярном мире, его однопартийка, сопредседатель СДПГ Заския Эскен рассуждала совсем в другом направлении, заочно оспаривая и тезисы Хааса. Политику в отношении Москвы следует пересмотреть в сторону ужесточения, заявили она, потому что решение конфликтов через диалог с ней больше не работает. Может, просто давно не общалась с канцлером и не в курсе его меняющихся мыслей?

Одна беда подстерегает Шольца после случившегося проблеска разума и реализма: среди полюсов нового мира он назвал Москву, но не упомянул Киев. Украинский посол в Берлине Мельник такого канцлеру точно не спустит. «Разбор полетов» обещает быть жестким…

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