Канцлер Германии признал, что Россия будет одним из центров нового мира

Шольц говорит, что Россия будет одним из центров многополярного мира, который уже формируется Фото: REUTERS

Удивительную гибкость мысли демонстрирует немецкий канцлер Олаф Шольц. Меньше месяца назад он заявил, что Россия не должна выиграть в ситуации на Украине. То есть отводил ей роль проигравшей стороны, которая, по железным правилам истории, должна смиренно принять свою участь и подчиниться воле победителей. И вдруг вчера тот же Шольц говорит, что Россия будет одним из центров многополярного мира, который уже формируется. Другими полюсами этого мира, по его версии, будут США, Китай, ЕС и ряд азиатских стран, в том числе Южная Корея, Япония, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Индия.

Трудно удержаться от вопроса: а не по Кремлевским ли «темникам» заговорил канцлер Германии? Ведь именно признание многополярности и конца американской гегемонии в мире являются главными политическими целями событий на Украине.

Что-то в сознании западных политиков за последний месяц все же сдвинулось. Они явно пытаются отойти от первоначально жестко обозначенной схемы: одинокая авторитарная Россия против демократической Украины, которую поддерживает весь мир. Волей-неволей приходится принимать реальность, которая никак этой схеме не соответствует. И вынужденное признание Шольцем России как одного из центров влияния в новой мировой архитектуре получает неожиданную поддержку из-за океана.

Ричард Хаас, президент Совета по международным делам и один из наиболее авторитетных американских политологов написал колонку под интригующим заголовком: «Дипломатия между Россией и Западом все еще возможна?» И дает утвердительный ответ на этот вопрос. Возможна, считает Хаас, ссылаясь на недавний обмен заключенными между Россией и США. Не следует все отношения с Москвой связывать исключительно с ее действиями на Украине, продолжает он. И поясняет: Россия может повлиять на другие западные интересы, такие как ограничение ядерного и ракетного потенциала Ирана и Северной Кореи, а также борьба с изменением климата.

Дальше - больше. Западу не следует пытаться «сменить режим» у русских, надо иметь дело с такой Россией, какая она есть. Да и Украине, при всей ее поддержке Западом, не во всем стоит поддакивать, в том числе относительно ее требований «международного трибунала» и «компенсаций», а также перестать усердствовать в помощи ее охоты на российских генералов.

Понятно, что отдельные высказывания политиков, а тем более политологов, погоды в мировой политике еще не делают. Важно просто зафиксировать: процесс переосмысления логики тотального противостояния Запада России до «победного конца» уже идет. Хотя ожидать, что он будет простым и прогнозируемым, тоже не следует. Пока Шольц рассуждал о многополярном мире, его однопартийка, сопредседатель СДПГ Заския Эскен рассуждала совсем в другом направлении, заочно оспаривая и тезисы Хааса. Политику в отношении Москвы следует пересмотреть в сторону ужесточения, заявили она, потому что решение конфликтов через диалог с ней больше не работает. Может, просто давно не общалась с канцлером и не в курсе его меняющихся мыслей?

Одна беда подстерегает Шольца после случившегося проблеска разума и реализма: среди полюсов нового мира он назвал Москву, но не упомянул Киев. Украинский посол в Берлине Мельник такого канцлеру точно не спустит. «Разбор полетов» обещает быть жестким…

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