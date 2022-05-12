Квартиры, дачи, усадьба: Куда забрал из тюрьмы экс-министра Улюкаева его кортеж

Улюкаев забрал из тюрьмы на свободу только одну папку с документами Фото: Евгения ГУСЕВА

У ворот ИК №1 в Тверской области Алексея Валентиновича встречала целая толпа журналистов. Возможно они ожидали, что экс-министр, как простой смертный, выйдет из больших, железный ворот, помашет рукой. Может что-то скажет хорошее. «Осознал, исправился, больше никаких взяток ...», или что-то в этом духе. Но нет. Хоть и говорят в народе, что от тюрьмы и от сумы зарекаться никому нельзя, но положение и состояние — они и в неволе положение и состояние. Вывозили Улюкаева из колонии целым кортежем. Загодя на территорию заехало три машины - огромный, черный джип с тонированными стеклами и две легковухи. Еще одно авто поджидало за территорией. Около 10:00 ворота открылись и в какой-то из этих трех машин экс-министр, он же экс-арестант выехал на свободу.

Однако, кое-какие сведения о том, что происходило в этот памятный для Улюкаева день в застенках стало известно. Сотрудники колонии говорят, что с самого утра Алексей Валентинович был в приподнятом настроении. Улыбался. Еще накануне он подписал во всех необходимых кабинетах «бегунок». Что все казенное сдал — белье, робу, книги в библиотеку, сам себе получается, ведь известно, что Улюкаев работал в библиотеке. Попрощался с членами своего экономического кружка. И был таков. Из вещей на волю с собой он взял только папку с документами.

- Плохая примета из тюрьмы забирать вещи, - объясняет Иван Мельников, в прошлом ответственный секретарь ОНК Москвы, много лет ходивший по тюрьмам с проверками. - Их все оставляют там, чтобы не возвращаться не дай бог. Никакой последней «королевской» ночи нет, тюрьма это все же не пионерский все же лагерь. Но бывает что арестанты собираются, освобождающийся может накрыть «поляну» из ассортимента тюремного ларька. Но, пожалуй, основной ритуал — это раздача вещей остающимся в застенках товарищам.

Вывозили Улюкаева из колонии целым кортежем. Фото: Иван МАКЕЕВ

КВАРТИРЫ, ДАЧИ, УСАДЬБЫ

Кортеж помчал Улюкаева в столицу. Никто из родных не встречал его у ворот. Может подсел где-то после, неизвестно. Зато известно, что с жильем у экс-министра проблем точно нет. На момент возбуждения уголовного дела по крайней мере не было.

Последняя официальная декларация о доходах Улюкаева публиковалась в 2015 году, после уже все — с должности министра экономического развития его попросили. Тогда он указал зарплату в 59 952 000 рублей. 10 земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, два земельных участка для дачного строительства. Жилой дом 560 метров квадратных, квартира 224 метра квадратных, дача — 190 метров квадратных. И один автомобиль. Еще 5 земельных участков, два огромных дома, две квартиры в собственности и еще одна в пользовании значились у супруги Улюкаева.

Но прокуратура сообщала, что обнаружила у Улюкаева гораздо больше собственности. На заседании суда 3 октября 2017 года зачитывание списка всего, чем владел экс-министр заняло прилично времени. А именно: по данным ведомства семье Улюкаевых принадлежало 15 квартир самой разной площади и стоимости, 10 земельных наделов и даже целая усадьба.

Из крупных объектов — 5-комнатная квартира в элитном ЖК «Золотые кличи — 2». В ней, собственно, и коротал время на домашнем аресте подозреваемый Улюкаев. Говорят, соседями Улюкаева были и представители правительства и даже патриарх Алексей II до своей кончины.

Еще один интересный объект — дача в Новой Москве, в поселке Вороновское. Причем именно в этом поселке находится ведомственный санаторий Минэкономразвития. Наверное, не раз в нем отдыхал тогда еще глава Улюкаев и так приглянулось ему место, что решил прикупить участочек площадью 0,6 Га и построить дом. При обыске именно в этом загородном доме (оценочной стоимостью на тот момент в 45 млн рублей) обнаружилась еще и коллекция редких монет, одна из которых весила аж 3 килограмма чистого золота и 300 000 долларов.

Интересный выбор, однако. Не Рублевка, где все-все. Не престижная Новая Рига с модными ресторанами и коттеджными поселками. Простой поселок в Новой Москве. Видимо, Алексей Валентинович интроверт по натуре, и сторонится популярных мест. Иначе как еще объяснить владение целой усадьбой в глухом месте Смоленщины, на безлюдном берегу реки Угра в деревне Абрамово. Жителей в этом поселении всего-то 33 человека. И один из них целый министр, владелец исторического дома, 1,5 Га земли и 10 Га леса.

Жена Улюкаева Юлия Хряпина — уроженка Крыма. И, естественно, любящим супругом были прикуплены особняки и на полуострове. Оформлены они на Юлию. На берегу Черного моря, недалеко от Гурзуфа два дома на участке 18 соток. Скромно. Причем приобретались крымские владения еще до 2014 года.

Московских квартир у семейства Улюкаевых нашлось прокуратурой не мало.

- Три небольшие квартиры супруги в Москве. Одна на улице Новаторов, еще 2 где точно не известно.

- 4-х комнатная на Патриарших прудах у взрослого сына Дмитрия

- 5-комнатная в 220 метров у него же знаменитом в «депутатском» доме на улице Улофа Пальме.

- Тут же в «депутатском» доме нашлась квартирка в 88,4 метра квадратных у родителей Алексея Валентиновича.

И так еще по-мелочи — четыре пары швейцарских часов общей стоимостью около 1,5 млн рублей, не золотых, как у губернатора Сахалина, но все же. Наличные - 250 000 долларов и несколько тысяч фунтов стерлингов в рабочем кабинете, больше 100 млн рублей на трех счетах, а так же слитки драгметаллов и даже сберегательные книжки.

Адвокат экс-министра Тимофей Гриднев на том заседании громко возмущался: «Перечисляете одно и тоже имущество по нескольку раз!».

Известно, что суд приговорил Алексея Валентиновича к 8 годам колонии строгого режима и к уплате штрафа в 130 000 миллионов рублей. И раз Улюкаев уже на свободе, значит и 2/3 срока отмотал (домашний арест согласно УПК РФ приравнивается к реальному). И штраф уплатил. Так что, возможно, собственности у экс-министра поубавилось.