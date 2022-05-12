Финляндия идет в НАТО: Что это меняет

Было объявлено, что Финляндия «в течение ближайших дней» подаст официальную заявку на вступление в НАТО Фото: REUTERS

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили в четверг с совместным заявлением, которое без преувеличения стало судьбоносным для этой северной страны и ее ближайших соседей, включая, конечно, Россию. Было объявлено, что Финляндия «в течение ближайших дней» подаст официальную заявку на вступление в НАТО.

Финское руководство поспешило объяснить свое решение опасностью, которая якобы исходит для Суоми с Востока. «Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией», - пафосно, но с изрядной долей лицемерия, заявила премьер Марин. А президент Ниинисте, прекрасно понимая, какая реакция последует из Москвы, даже попытался натужно пошутить: «Если мы войдем в блок, то, по моему мнению, это вы (русские. - Ред.) стали причиной этого. Посмотрите на себя в зеркало».

О финском лицемерии здесь вспомнить вполне уместно. Почти полвека после окончания Второй мировой войны Финляндия буквально наслаждалась подаренным ей Советским Союзом статусом европейских ворот, распахнутых и на Восток, и на Запад. За все это время от СССР, а потом и от России, для небольшого государства с населением 5,5 миллиона человек не исходило никакой опасности. Москва лелеяла финнов как родных, поддерживала их экономику, поставляя дешевые энергоресурсы, строя АЭС. Сама закупала массу товаров, включая ширпотреб, вполне качественный, но совершенно ненужный ни в какой западной стране. Мало кто помнит, что в 1948-1992 годах между нашими странами действовал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, который предусматривал прямую военную поддержку в определенных обстоятельствах. В Хельсинки считали его настолько выгодным, что трижды продлевали. Документ прекратил действовать лишь с распадом Союза. Это - к нынешним рассуждениям об «угрозе с Востока».

Конечно, присоединение Финляндии к НАТО увеличит границу нашего прямого соприкосновения с блоком почти на 1300 км. Собственный финский военный потенциал не слишком велик, но опасность могут представить базы альянса или американские ракетные установки, если они там появятся.

- Ясно, что те страны, которые предоставляют свои территории под натовские базы, становятся мишенью, в том числе для нашего ядерного оружия. Поэтому они должны оценивать все риски. Ясно, что от этого безопасность на европейском континенте и в мире не усилится, - прокомментировал решение финских властей первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, даст ли Москва какой-то ответ на включение Финляндии в Североатлантический альянс.

- Все будет зависеть, в чем будет выражаться этот процесс расширения, насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к нашим границам. Есть указ президента разработать перечень мер по укреплению наших флангов в связи с расширением НАТО, - сказал пресс-секретарь.

Между тем, вслед за финнами в блок заторопились и шведы (которые в своей истории в последний раз воевали в 1814 году). Променять традиционный нейтралитет на членство в НАТО Стокгольм собирается уже на следующей неделе. В понедельник, 16 мая, правительство проведет специальное заседание, на котором, как ожидается, будет принято официальное решение по заявке Швеции в альянс.