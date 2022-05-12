В Северной Корее начинается первая волна коронавируса: болезнь пришла с опозданием на два года

В связи с этим в стране объявили «крупную национальную чрезвычайную ситуацию» Фото: REUTERS

С первого дня пандемии COVID-19 власти КНДР рапортовали, что у них в стране коронавируса нет, словно секса в СССР. Считалось, что Пхеньяну это удалось добиться благодаря введению драконовских санитарных мер: были закрыты границы, депортированы все иностранные дипломаты и работники гуманитарных миссий, временно блокировалось движение между городами, отменялись массовые мероприятия. Поэтому первый заболевший, выявленный на днях, стал сенсацией для Северной Кореи. В связи с этим в стране объявили «крупную национальную чрезвычайную ситуацию», пишет KCNA.

Правда, государственные СМИ умалчивают, сколько в итоге человек заболело. Известно лишь то, что омикрон-штамм выявлен в Пхеньяне. Тест на ковид сдала группа лиц, у которых поднялась температура 8 мая. По мнению аналитиков, вирус мог уже распространиться по всей стране, поскольку в апреле в КНДР прошла череда праздничных мероприятий, включая военный парад в Пхеньяне, на который приехали люди со всей страны.

Главный вопрос - как вирус мог попасть в страну, которая вот уже два года живет в режим санитарной блокады? Эксперты предполагают, что он мог проникнуть с человеком, незаконно пересекшим границу с Китаем, или всему виной животное или птице, которым никакие государственные границы не препятствие.

Ким Чен Ын распорядился в качестве профилактики и предупреждения распространения заразы распространить среди жителей необходимые медикаменты, а также временно заблокировать все города, дабы остановить распространение инфекции.

Во время экстренного заседания северокорейского политбюро было решено, что необходимо в скором времени принять максимальные противоэпидемические меры. Лидер КНДР заверил, что страна преодолеет внезапную вспышку COVID-19.

Вместе с тем официальный Пхеньян до последнего отказывался от поставок вакцин, хотя КНДР имеет право на получение бесплатных партий препаратов в рамках глобальной программы. В феврале специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Кореи Томас Охеа Кинтана призвал международное сообщество предоставить КНДР 60 млн доз вакцин, чтобы все население получило необходимые две дозы препарата. Поэтому возникают большие сомнения, что в этот раз власти запросят помощи у мирового сообщества. Тем не менее, правительство Южной Кореи выделило средства из бюджета на отправку вакцин от COVID-19 для Пхеньяна, но примут ли северяне такой щедрый подарок?