Назван овощ, который защищает от рака и диабета. Он растет у всех на грядках

В редисе содержится масса антиоксидантов. Эти вещества называют борцами с раком Фото: Shutterstock

Ученые в очередной раз напомнили о пользе редиса: этот весенний овощ содержит такое большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, что его смело можно назвать отечественным суперфудом — продуктом от множества болезней.

1. Борется с раком.

В редисе содержится масса антиоксидантов. Эти вещества называют борцами с раком.

Особенно много в редиске катехинов, пирогаллола, ванилиновой кислоты и других фенольных соединений, пишет Иносми со ссылкой на турецкий таблоид En Son Haber. Эти соединения могут защищать от развития рака молочной железы, простаты, печени, легких. Также редис содержит особые соединения серы, которые способны подавить рост раковых клеток.

«Американские специалисты из Университета Огайо установили, что употребление в пищу редиса препятствует развитию рака толстой кишки. По мнению ученых, подобные противораковые свойства редиса объясняются наличием большого количества антоцианинов – красителей придающих редису его цвет», - рассказывает диетолог Людмила Денисенко.

Важен антоциан и для других органов (см. пункт 3).

2. Укрепляет иммунитет.

Главное преимущество свежей весенней редиски – высокое содержание витамина С, который необходим для укрепления иммунной системы и защиты от инфекций. Что особенно важно в период пандемии (а ковид пока успокаиваться не собирается).

Соединения в составе редиса также обладают антибактериальной активностью, в том числе против бактерий Helicobacter pylori, которые способствуют развитию язвы и рака желудка.

3. Поддерживает сердце.

Антоциан — пигмент, придающий редиске красный цвет, важен для нормального функционирования сердца и полезен для укрепления сосудов. А еще он содержит натуральные нитраты, которые улучшают кровообращение. Также в редисе есть небольшое количество важных для сердца витаминов группы В, калия, кальция, железа, магния.

Поэтому редис часто рекомендуют для гипертоников, потому что опосредованно он способствует снижению давления.

4. Нужен для профилактики сахарного диабета.

Врачи уверены, что эпидемия ковид спровоцирует волну заболеваемости сахарным диабетом. И поэтому так важно есть редис почаще тем, у кого есть склонность к диабету или бывает повышенный сахар в крови.

А все потому, что у редиса есть полезная способность: он уменьшает всасывание глюкозы в кишечнике и увеличивает ее поглощение мышечной тканью, что снижает уровень сахара в крови. Также в его состав входят глюкозинолат и изотиоцианат – химические соединения, которые играют важную роль в процессе контроля уровня сахара в крови.

Он помогает естественной выработке гормона адипонектина, который играет важную роль в предотвращении резистентности к инсулину. И еще редис содержит коэнзим Q10 – антиоксидант, который, как было доказано, помогает предотвратить развитие сахарного диабета.

5. Помогает очищению печени.

А еще редис содержит полезные вещества, которые способствуют очищению печени от токсинов и ее восстановлению после повреждений. Они же помогают почкам выводить токсины из организма.

6. Поддерживает нервы.

Витамины группы В, которые есть в редиске, поддерживают эмоциональное здоровье, помогают справляться со стрессами, депрессиями, повышенными эмоциональными нагрузками. Они же участвуют в росте клеток и энергообмене, важны для работы мышц. Укрепляют защитные силы организма и увеличивают сопротивляемость различным заболеваниям.

7. Помогает худеть.

Несмотря на то, что горечи из редиса могут спровоцировать чувство голода, в нем самом так мало калорий, что любые салаты с редиской станут не просто витаминной бомбой, но по-настоящему диетическим блюдом:

- Благодаря балансу полезных веществ и малому количеству калорий, диетические салаты чистят организм от шлаков, лишних жиров и сами прекрасно перевариваются, - говорит диетолог Людмила Денисенко. - Кроме положительного влияния на фигуру, салаты из сырых овощей являются настоящими салатами красоты.

ВАЖНО

Не злоупотребляйте натощак

При употреблении натощак редис вызывает вздутие живота. Также «благодаря желчегонным, раздражающим свойствам, редис не следует употреблять при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальнорефлюксной болезни, панкреатите, желчнокаменной болезни», - предупреждает врач-диетолог Инна Заикина.