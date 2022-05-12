В Болгарии протесты против помощи Украине: толпа попыталась сорвать с парламента желто-синий флаг

По мнению оппозиции, правительство потеряло контроль над страной и в последние месяцы больше времени уделяет конфликту на Украине

Несмотря на все попытки США и их союзников представить, что все страны НАТО «в едином порыве» поддерживают Украину, жители самих государств-участников альянса так не считают. Вот и в столице Болгарии городе Софии в среду прошла антиправительственная демонстрация, участники которой недвусмысленно высказали свое отношение к участию страны в антироссийской кампании.

Как пишет портал «Dir.bg», все началось с акции протеста партии «Возрождение» в столице, на которой сторонники лидера политического движения Костадина Костадинова потребовали отставки правительства. В это же время «Болгарское национальное движение» организовало митинг перед новым зданием Совета министров.

После того, как сторонники «Возрождения» простояли почти 2 часа перед зданием парламента, незадолго до 20:00 они отправились шествием к мэрии Софии. Там члены партии попытались спустить украинский флаг, поднятый над ратушей. Знамя Незалежной висит на здании на третьем этаже рядом с национальным стягом с момента начала российской специальной военной операции против Киева. Сторонники Костадинова даже принесли лестницу, чтобы взобраться на флагшток, но их действия были остановлены полицией, с которой завязалась потасовка.

Акции протеста прошли и в других городах страны. В Варне он состоялся перед областной администрацией, а в Силистре сторонники партии «Возрождения» протестовали против экспорта оружия в Украину и «вовлечения Болгарии в конфликт». По мнению оппозиции, правительство потеряло контроль над страной и в последние месяцы больше времени уделяет конфликту на Украине, чем внутренним проблемам страны.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что чем дольше затягивается украинский кризис, тем больше вероятность «экономического самоуничтожения» Европы. Радев связал это как с последствиями антироссийских санкций, так и с оказанием европейскими странами помощи Украине.