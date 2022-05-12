Путин назвал четыре главные меры поддержки российской экономики

Президент заверил, что пока мы справляемся с давлением Фото: REUTERS

В четверг Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подвел итоги последних двух месяцев, когда похожие встречи проводились по несколько раз в неделю. Президент заверил, что пока мы справляемся с давлением. Но начал он с исторической параллели, сравнив нынешние санкции с Великой Отечественной.

ИМ ЖЕ ХУЖЕ

- Победа была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили. Это к слову, - заявил российский лидер.

Дальше глава страны обрисовал, как санкционная дубина бьет по самим европейцам. Инфляция в некоторых странах ЕС уже приближается к 20% годовых, а в целом товары подорожали больше, чем на 11%.

- Продолжение санкционной одержимости приведет к труднообратимым последствиям для ЕС, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода. Вина в этом лежит на элитах западных стран, - предупредил Путин.

РОССИЮ ЖДЕТ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ

Нам, слава богу, недостаток еды не грозит. Даже больше — президент рассказал о возможном урожайном рекорде в 130 млн тонн зерна (87 из которых — пшеница).

- Если так произойдет, то это будет рекордом за всю историю России, - уточнил президент, добавив, что излишки мы продадим только странам-партнерам.

ИНФЛЯЦИЯ ТОРМОЗИТ

Недельный рост инфляции сократился до 0,1%. Это близко к ориентиру Центробанка, который ставился еще до спецоперации.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников добавил, что если так пойдет и дальше, то годовая инфляция не превысит 6,4%. Но наверху не все верят в такой удачный сценарий — прогноз ЦБ по-прежнему обещает инфляцию от 18 до 23%.

ЧЕТЫРЕ ШАГА ПОДДЕРЖКИ

Российский лидер перечислил, какие главные меры поддержат нашу экономику.

1. Выплаты семьям с детьми — это поддержит потребительский спрос.

2. Перенос страховых платежей для бизнеса на год — фактически беспроцентный кредит от государства на 1,1 трлн. рублей.

3. Снижение ставки льготной ипотеки до 9% поддержит строителей.

4. Все нацпроекты и главные стройки финансируются с опережением.

ГЛАВНОЕ В КУРСЕ - ДИНАМИКА

В конце совещания Путин заявил, что уже сейчас у бюджета профицит на 2,7 трлн. рублей.

- У нас рекордное положительное сальдо (разница между импортом и экспортом, сейчас мы продаем больше, чем покупаем). Курс рубля укрепился — у него лучшая динамика среди всех валют мира, - сообщил президент.