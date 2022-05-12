Рубль назван лучшей валютой в мире: Вот три причины

В Центробанке считают нынешний курс вполне рыночным Фото: EAST NEWS

Bloomberg назвал российский рубль лучшим среди крупнейших мировых валют. Пока все остальные дешевеют по отношению к доллару США, наша валюта, наоборот, укрепляется. Прибавила с января около 11%. Причин тут несколько.

Во-первых, положительный торговый баланс. Доходы от экспорта превышают наши расходы на импорт. Долларов и евро в страну завозится больше, чем вывозится за рубеж. При этом экспортеры обязаны продавать на бирже 80% выручки. А у импортеров возникают сложности с закупками зарубежных товаров из-за санкций. Это создает избыточное предложение валюты на рынке.

Во-вторых, ограничения для иностранцев. Им запрещено продавать российские активы и выводить доллары за рубеж. По крайней мере, если они представляют недружественные государства. Это зеркальная мера в ответ на заморозку наших валютных резервов на Западе, которая уменьшает спрос на внутреннем валютном рынке. Иначе иностранцы стали бы быстро выводить все активы, что привело бы к резкому падению курса рубля.

В-третьих, ограничения для россиян. Наличную валюту купить сложно. Безналичные доллары и евро продаются по очень невыгодным курсам. Плюс использовать их по прямому назначению сложно. Наши карты почти нигде за рубежом не принимаются. Да и в целом заграничные поездки для многих стали недоступными из-за сложностей с визами и дороговизной перелетов. В таких условиях спрос на иностранную валюту невелик.

В Центробанке считают нынешний курс вполне рыночным. Он формируется на бирже и балансирует интересы экспортеров и импортеров. А внутренний валютный контроль балансирует внешние запреты на использование наших резервов. Часть ограничений, скорее всего, будут постепенно снимать. Но только в том случае, если это не приведет к резким колебаниям. Большинство экспертов считают, что курс доллара в нынешних условиях останется в диапазоне от 60 до 80 рублей. Крайностей в ЦБ все же постараются избежать.