Без помощи бабушки: внук Аллы Пугачевой придумал, чем зарабатывать на жизнь

Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пока Алла Пугачева осваивается за границей, ее оставшаяся в России родня привыкает жить без покровительства знаменитой бабушки. Старший внук Примадонны Никита Пресняков, блиставший в третьем сезоне шоу "Маска", готовится к концертам со своей группой - и даже свой 31-й день рождения музыкант встретит на сцене. А младший внук Дени Байсаров, которому на днях исполнилось 24 года, запускает свой творческий бизнес.

Так, на днях сын Кристины Орбакайте и миллиардера Руслана Байсарова анонсировал мастер-классы по арт-терапии - это психологическая разгрузка и уроки живописи "в одном флаконе". Первой ласточкой проекта станут пять мероприятий, каждое - на 30 персон. Где-то посетителей займут абстракцией, где-то обучат техникам жидкого искусства и рисованию флуоресцентной краской с модели (не ню!), а где-то займутся росписью холщовых сумок. Как стало известно kp.ru, билет на каждый мастер-класс обойдется в 3500 рублей. Таким образом, за пять уроков на 150 человек Дени Байсаров планирует заработать 525 тысяч рублей.

Похоже, для внука Аллы Борисовны это первое самостоятельное дело. В свое время Дени окончил элитную школу на Рублевке, затем изучал искусство и основы бизнеса в престижном вузе в Лондоне - этот диплом обошелся родителям в 150 тысяч долларов. Пару лет назад, вернувшись в Москву, знаменитый наследник не без помощи родителей запустил бизнес.

- Я открыл собственную фирму по устройству праздников, стоимость часа работы у нас где-то 4-5 тысяч рублей, - рекламировал в интервью свое детище Байсаров-младший. - Выполняю тут одновременно функции директора и главного фотографа. Фирма пока моя не глобальная. Но надо же с чего-то стартовать!

Кроме того, внук Пугачевой устраивал в Москве секретные вечеринки, на которых обещал гостям "мистические спектакли в комнатах с атмосферой тайного сообщества". Билеты на свои тусовки Дени продавал по цене от 15 до 30 тысяч рублей, но, видимо, даже для избалованных столичных тусовщиков такса оказалась слишком велика: про праздники Байсарова давно ничего не слышно.